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Kaş, Kemer, Korkuteli Seçim Sonuçları 2023: Kaş, Kemer, Korkuteli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

28 Mayıs Pazar günü Türkiye'de tüm seçmenler sandık başına gidecek. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı adayları arasından salt çoğunluk sağlanamamıştı. Bu nedenle Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin tamamlanmasının ardından Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranları belli olacak. Kaş, Kemer, Korkuteli Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları, seçim yasağının kalkmasının ardından Haberturk.com'dan takip edilebilecek. İşte 2023 Kaş, Kemer, Korkuteli Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranlarında son durum…

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  • Kaş, Kemer, Korkuteli Seçim Sonuçları 2023: Kaş, Kemer, Korkuteli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

    14 Mayıs’ta yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu 44.88, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 5.17 ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ise yüzde 0,43 oranında oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50+1 salt çoğunluk sağlanamaması nedeyile seçimler ikinci tura kaldı. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü seçimleri yeniden yapılacak. Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte Kaş, Kemer, Korkuteli Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları netlik kazanacak. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur Kaş, Kemer, Korkuteli seçim sonuçları ve oy oranları, seçim yasağının kaldırılmasının ardından Habertürk üzerinden takip edilebilecek. İşte 2023 Kaş, Kemer, Korkuteli Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları
  • Kaş, Kemer, Korkuteli Seçim Sonuçları 2023: Kaş, Kemer, Korkuteli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

    KAŞ, KEMER, KORKUTELİ SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sandık başına giden seçmenler için ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Kaş, Kemer, Korkuteli Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Kaş, Kemer, Korkuteli Seçim Sonucu sayfasında olacak.

    2023 KAŞ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    2023 KEMER SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    2023 KORKUTELİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Kaş, Kemer, Korkuteli Seçim Sonuçları 2023: Kaş, Kemer, Korkuteli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

    KAŞ, KEMER, KORKUTELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU VE ADAYLARIN OY ORANLARI

    Tüm ilçelerin olduğu gibi 28 Mayıs 2023 Kaş, Kemer, Korkuteli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Kaş, Kemer, Korkuteli Seçim Sonuçları ekranından canlı takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Kaş, Kemer, Korkuteli Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    2023 KAŞ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    2023 KEMER CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    2023 KORKUTELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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