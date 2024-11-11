Kasaba Evleri’nin 5. Etabı olan Kasaba Modern projesi satışa çıkıyor

İş GYO, Tecim iş birliği ile Kasaba Modern’i satışa çıkardı.

İlk etabı 2003 yılında tamamlanan, sonraki yıllarda 2, 3 ve 4. etapları yapılan Ömerli bölgesinde yer alan Kasaba Evleri bölgenin ilk projesi olma özelliğini taşıyor. 5. etap olan ve toplam 138 dönüm arsa üzerinde proje ortağı Tecim Ltd. Şti. ile geliştirilen Kasaba Modern projesi ise 165 adet villadan oluşuyor. Kasaba Modern projesinde, öncelikli olarak 61 adet villa satışa sunuluyor. 2+1 ve 3+1 tiplerden oluşan bahçeli townhouse, 4+1’den başlayarak 6+1’e kadar farklı büyüklükte ikiz ve müstakil havuzlu veya havuzsuz villa seçeneklerine sahip olan projede, mevcut sosyal tesislerin yanı sıra Kasaba Modern’e ait sosyal tesis, biyolojik gölet ve yürüyüş alanları da yer alıyor.