Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.271,05 %0,94
        DOLAR 34,3388 %-0,10
        EURO 36,6348 %-0,54
        GRAM ALTIN 2.937,57 %-1,04
        FAİZ 44,00 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,52 %-0,12
        BITCOIN 82.167,00 %2,80
        GBP/TRY 44,2597 %-0,31
        EUR/USD 1,0661 %-0,53
        BRENT 72,77 %-1,49
        ÇEYREK ALTIN 4.802,71 %-1,04
        Haberler Ekonomi Emlak Kasaba Evleri’nin 5. Etabı olan Kasaba Modern projesi satışa çıkıyor - Emlak Haberleri

        Kasaba Evleri’nin 5. Etabı olan Kasaba Modern projesi satışa çıkıyor

        Ömerli Kasaba Evleri'nin 5. etabı Kasaba Modern satışa çıkıyor. İş GYO'nun, Tecim iş birliği ile Ömerli'de geliştirdiği toplam 165 villalık projenin ilk etabında 61 villa satışa sunuluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 13:58 Güncelleme: 11.11.2024 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasaba Modern satışa çıkıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İş GYO, Tecim iş birliği ile Kasaba Modern’i satışa çıkardı.

        İlk etabı 2003 yılında tamamlanan, sonraki yıllarda 2, 3 ve 4. etapları yapılan Ömerli bölgesinde yer alan Kasaba Evleri bölgenin ilk projesi olma özelliğini taşıyor. 5. etap olan ve toplam 138 dönüm arsa üzerinde proje ortağı Tecim Ltd. Şti. ile geliştirilen Kasaba Modern projesi ise 165 adet villadan oluşuyor. Kasaba Modern projesinde, öncelikli olarak 61 adet villa satışa sunuluyor. 2+1 ve 3+1 tiplerden oluşan bahçeli townhouse, 4+1’den başlayarak 6+1’e kadar farklı büyüklükte ikiz ve müstakil havuzlu veya havuzsuz villa seçeneklerine sahip olan projede, mevcut sosyal tesislerin yanı sıra Kasaba Modern’e ait sosyal tesis, biyolojik gölet ve yürüyüş alanları da yer alıyor.

        İş GYO’nun 25 yıllık yolculuğunda Kanyon, Çınarlı Bahçe, Manzara Adalar, Ege Perla, Litus İstanbul ve daha birçok projeyle sektöre damgalarını vurduklarını belirten İş GYO Genel Müdürü Barlas Ülkü, “Satışları devam eden Litus İstanbul’da ev teslimlerine başladık ve şimdi de Kasaba Modern projemizi satışa çıkarıyoruz. 20 yıl önce ilk etabını gerçekleştirdiğimiz ve Ömerli Bölgesi’nin göz bebeği haline gelen, Türkiye’nin ilk kasaba konseptli projesi Kasaba Evleri, İş GYO’nun ‘güven, kalite ve çağdaş’ yaklaşımının imzasını taşıyor. İş GYO’nun, tüm projelerinde olduğu gibi deprem yönetmeliğine uygun, en yüksek standartlarda mimari ve mühendislikle inşa edilecek olan Kasaba Modern, son yıllarda giderek artan doğayla iç içe yaşama trendinin tüm beklentilerine yanıt verecek standartlarda ve doğanın içinde bir yaşam isteyenlerin ilk adresi olacak” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Kazanırken gol yemiyor!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı
        Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Bu ligin çok üzerinde"
        "Bu ligin çok üzerinde"
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        Marmaray'da kavga
        Marmaray'da kavga
        Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı!
        Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı!
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Sağlık görevlilerini darp edip hasta formlarını çaldı!
        Sağlık görevlilerini darp edip hasta formlarını çaldı!
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"