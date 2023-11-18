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        Haberler Gündem Kasım ayı emekli maaşı ödeme tarihleri 2023 | Emekli maaşı ödeme günleri değişti mi? Emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?

        Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

        Kasım ayının gelişiyle birlikte emekli maaşı ödeme tarihleri SSK ve Bağ-Kurluların gündemini meşgul etmeye başladı. Cumhuriyetin 100. yılına özel çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemeleri başladı. Sosyal medya platformlarında emekli maaşı ödeme günlerinin değiştiğine dair bir iddia ortaya atılırken, konuya ilişkin en net açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan bu açıklama, "Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte 2023 Kasım emekli maaşı ödeme tarihleri takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 00:26 Güncelleme: 18.11.2023 - 00:26
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        Emekli maaşları bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaş ödemelerinin değiştiğine yönelik yapılan haberlere ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Peki, "Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak?" İşte 2023 SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emekli maaşlarının hesaba yatacağı tarih...

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        EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişmediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

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        Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

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        SSK, BAĞ-KUR 2O23 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

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        4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

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        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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        4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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