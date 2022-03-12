Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

27' Mabil

SAAT: 16.00

HAKEM: Sarper Barış Saka

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

YAYIN: beIN SPORTS 1

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Mortadha, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mabil, Muleka

YEDEKLER: Harun, Eren, Spajic, Brecka, Feyzi, Ahmet, Tunay, Travnik, Aabid, Umut

TEKNİK SORUMLU: Sami Uğurlu

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Eren, Phiri, Boldrin, Gerson, Bolasie, Boyd, Cisse

YEDEKLER: Tarık, Alper Potuk, Cesar, Yusuf Sarı, Deniz Hümmet, Kubilay, Pohjanpalo, Emir Han, Sabo, Cemali

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

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İÇ SAHANIN PAŞA'SI!

Kasımpaşa özellikle Sami Uğurlu yönetiminde evinde aldığı iyi sonuçlarla dikkat çekiyor. İstanbul temsilcisi evinde oynadığı son beş maçın üçünü kazandı ve 10 puan çıkardı. Kasımpaşa son haftalardaki grafiğiyle de 15. sıraya kadar yükseldi.

RİZESPOR ALTI MAÇTIR GALİBİYETE HASRET

Çaykur Rizespor ise ligde altı maçtır 3 puana uzanamıyor. Oynadığı son üç maçı da kaybeden Karadeniz ekibinde kısa süre önce göreve gelen Bülent Korkmaz da kötü gidişata son veremedi.

Kasımpaşa, 2014-15 sezonundan bu yana Süper Lig'de en çok mağlup ettiği rakibini konuk ediyor. İki takım arasında oynanan 13 karşılaşmanın 8'ini Kasımpaşa kazanırken 2 mücadele eşitlikle sonuçlandı. 3 maçı ise Rizespor kazandı.

Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden (3G 1B) ancak bu yenilgiyi son karşılaşmada alan Kasımpaşa (1-2 vs Fenerbahçe), bu sezon seyircisi önünde üst üste iki maçı puansız geçmedi.