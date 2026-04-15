        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa'da gelişim direktörlüğü görevine Soykan Başar getirildi

        Kasımpaşa'da gelişim direktörlüğü görevine Soykan Başar getirildi

        Kasımpaşa'da hayata geçirilen futbol gelişim direktörlüğü görevine Soykan Başar getirildi. Tecrübeli spor adamı, lacivert-beyazlı kulübün altyapı ve genç oyuncu projelerine liderlik edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 14:23 Güncelleme:
        Kasımpaşa'da Soykan Başar dönemi

        Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, futbol gelişim direktörlüğü projesini hayata geçirdi. Lacivert-beyazlılarda futbol gelişim direktörlüğü görevine ise Soykan Başar getirildi.

        Başar, Kasımpaşa'nın altyapı ve genç oyuncu projelerine öncülük edecek.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başar'ın kariyer bilgilerinin yanı sıra şu ifadelere yer verildi:

        "Modern futbolun gereksinimleriyle altyapı vizyonunu kusursuz bir şekilde entegre etmeyi hedefleyen Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ, 'Yetenek üretim merkezi' olma vizyonu doğrultusunda stratejik bir yapılanmaya gitmiştir. Yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol Gelişim Direktörlüğü görevine, genç milli takımlar kariyerinde elit yetenekleri Türk futboluna kazandıran UEFA Pro Lisans sahibi teknik direktör Soykan Başar getirilmiştir. Sadece bir departman değil, Kasımpaşa markasının geleceğini teminat altına alacak bu sürdürülebilir futbol vizyonunun camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, futbol gelişim direktörümüz Soykan Başar'a görevinde başarılar dileriz."

        K.Maraş'ta okulda silah sesleri!
        K.Maraş'ta okulda silah sesleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi