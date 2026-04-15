Kasımpaşa'da gelişim direktörlüğü görevine Soykan Başar getirildi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, futbol gelişim direktörlüğü projesini hayata geçirdi. Lacivert-beyazlılarda futbol gelişim direktörlüğü görevine ise Soykan Başar getirildi.

Başar, Kasımpaşa'nın altyapı ve genç oyuncu projelerine öncülük edecek.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başar'ın kariyer bilgilerinin yanı sıra şu ifadelere yer verildi:

"Modern futbolun gereksinimleriyle altyapı vizyonunu kusursuz bir şekilde entegre etmeyi hedefleyen Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ, 'Yetenek üretim merkezi' olma vizyonu doğrultusunda stratejik bir yapılanmaya gitmiştir. Yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol Gelişim Direktörlüğü görevine, genç milli takımlar kariyerinde elit yetenekleri Türk futboluna kazandıran UEFA Pro Lisans sahibi teknik direktör Soykan Başar getirilmiştir. Sadece bir departman değil, Kasımpaşa markasının geleceğini teminat altına alacak bu sürdürülebilir futbol vizyonunun camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, futbol gelişim direktörümüz Soykan Başar'a görevinde başarılar dileriz."