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Kasımpaşa - İstanbulspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 35. haftasında İstanbulspor'u ağırlayan Kasımpaşa, rakibini 1-0 mağlup ederek ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı. Lacivert-beyazlılara üç puanı getiren golü Yasin Özcan kaydetti.

Kasımpaşa - İstanbulspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / Ajanslar

Süper Lig'de alt sıraları yakında ilgilendiren maçta Kasımpaşa ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Kasımpaşa, ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet elde ederken, İstanbulspor ise yara aldı.

Lacivert-beyazlılara üç puanı getiren golü 58. dakikada 17 yaşındaki Yasin Özcan kaydetti.

Son üç maçtır yenilmeyen ve üst üste 2. galibiyetini alan Kasımpaşa puanını 40'a yükseltip maç fazlasıyla 10. sıraya tırmandı.

Üst üste 2. yenilgisini alan 15. sıradaki İstanbulspor ise 35 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Eysseric'in ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Jensen gole izin vermedi. Eysseric, dönen topu bu kez içeri çevirdi. Koita'nın penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

33. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Eze'nin ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta gitti.

58. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Yasin Özcan, Lokilo'yu çalımladıktan ve önünü boşalttıktan sonra sol ayağıyla şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak, kaleci Jensen'in kolunun altından filelerle buluştu: 1-0.

64. dakikada Hajradinovic'in sağdan ortasında Koita'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Jensen gole izin vermedi.

88. dakikada İstanbulspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Lokilo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan çıkardığı şutta top, kaleci Erdem Canpolat'tan döndü. 89. dakikada Duhan Aksu'nun soldan ortasında meşin yuvarlağı kontrol eden Guri'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kale çizgisi önünde topa müdahale eden Djilobodji, gole izin vermedi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan (Dk. 77 Mounir Chouiar), Hajradinovic (Dk. 77 Aytaç Kara), Malsa, Fall, Eysseric (Dk. 90 Tarkan Serbest), Mortadha, Koita (Dk. 90 Bahoken)

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Deli, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Mahamadou Ba (Dk. 87 Kerem Şen), Muammer Sarıkaya (Dk. 81 Onur Ergün), Lokilo, Ethemi (Dk. 63 Topalli), Emir Kaan Gültekin (Dk. 63 Rroca), Eze (Dk. 81 Guri)

Gol: Dk. 58 Yasin Özcan (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 48 Yasin Özcan, Dk. 65 Fall (Kasımpaşa), Dk. 90+1 Duhaney (İstanbulspor)

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