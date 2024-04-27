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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Kasımpaşa - Samsunspor maçı CANLI YAYIN - Yılport Samsunspor Haberleri

        Kasımpaşa - Samsunspor maçı CANLI YAYIN

        Trendyol Süper Lig 34. hafta maçında Avrupa Kupaları iddiası devam eden Kasımpaşa, orta sıralarda yer alan ve küme kalmayı bir an evvel garantilemek isteyen Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 15:55 Güncelleme: 27.04.2024 - 16:08
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        Paşa'nın konuğu Samsun
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        3' Aytaç Kara

        STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

        HAKEM: Halil Umut Meler

        SAAT: 16.00

        YAYIN: beIN SPORTS 2

        KASIMPAŞA: Gianniotis, Claudio Winck, Ben Ouanes, Porozo, Yasin, Gökhan Gül, Hajradinovic, Aytaç, Fall, Ngoy, Da Costa

        TEKNİK DİREKTÖR: Sami Uğurlu

        SAMSUNSPOR: Okan, Van Drongelen, Alim, Marc Bola, Zeki, Bennasser, Emre, Tait

        Holse, Taylan, Mouandilmadji

        TEKNİK DİREKTÖR: Markus Gisdol

        Son 4 haftada sadece bir kez kazanan Kasımpaşa, 5. sıradaki yerini koruyamadı. Geçen hafta Gaziantep'te 2-0 mağlup olan Kasımpaşa, önceki haftada aynı skorla kaybetmişti. Düşme hattında yer alan Konyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü karşısında gol atamadan kaybeden Kasımpaşa, bu sezon ilk kez üst üste iki maçı skor üretemeden geçmiş oldu.

        Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa, geride kalan 33 haftada 55 gol atarken en golcü 4. takım konumunda bulunuyor. En çok kafa golü atan iki takımdan biri olan kasımpaşa, Şubat-Mart dönemindeki başarılı performansına dönmeyi ve ilk 5 şansını sürdürmeyi amaçlıyor.

        Yılport Samsunspor ise geçen hafta evinde Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalırken özellikle son bölümde ciddi baskı kurdu ve golü de 90+2. Dakikada Dimata ile yakaladı. İç sahada başarılı sonuçlar alan Gisdol'un ekibi, deplasmanda ise 16 maça çıktı ve sadece 8 puan toplayabildi.

        Dış sahada en az puan toplayan takım olan Karadeniz ekibi, deplasmanda sadece bir kez kazanırken bu karnesini daha iyi hale getirmek için sahada olacak.

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