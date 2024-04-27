Kasımpaşa - Samsunspor maçı CANLI YAYIN

3' Aytaç Kara

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN SPORTS 2

KASIMPAŞA: Gianniotis, Claudio Winck, Ben Ouanes, Porozo, Yasin, Gökhan Gül, Hajradinovic, Aytaç, Fall, Ngoy, Da Costa

TEKNİK DİREKTÖR: Sami Uğurlu

SAMSUNSPOR: Okan, Van Drongelen, Alim, Marc Bola, Zeki, Bennasser, Emre, Tait

Holse, Taylan, Mouandilmadji

TEKNİK DİREKTÖR: Markus Gisdol

Son 4 haftada sadece bir kez kazanan Kasımpaşa, 5. sıradaki yerini koruyamadı. Geçen hafta Gaziantep'te 2-0 mağlup olan Kasımpaşa, önceki haftada aynı skorla kaybetmişti. Düşme hattında yer alan Konyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü karşısında gol atamadan kaybeden Kasımpaşa, bu sezon ilk kez üst üste iki maçı skor üretemeden geçmiş oldu.

Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa, geride kalan 33 haftada 55 gol atarken en golcü 4. takım konumunda bulunuyor. En çok kafa golü atan iki takımdan biri olan kasımpaşa, Şubat-Mart dönemindeki başarılı performansına dönmeyi ve ilk 5 şansını sürdürmeyi amaçlıyor.