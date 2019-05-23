Vodafone Park'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Sezonun ilk yarısında başarılı bir grafik çizen ancak bunu ikinci yarıya taşıyamayan Kasımpaşa, Avrupa kupalarına katılma hedefini tutturamadı.

Süper Lig'de yaptığı maçların 11'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 16'sını yitiren lacivert-beyazlılar, son haftaya girilirken 39 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da kaleci Ramazan Köse ile orta saha oyuncuları Loret Sadiku ve Abdul Rahman Khalili'nin sakatlıkları devam ediyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmadan Kasımpaşa 4-1 galip ayrılmıştı.