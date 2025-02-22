Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü: İki gol faulle kesildi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, mücadeleyi değerlendirdi. Sütlü, Antalyaspor'un oyun tarzını analiz ettiklerini ve sahada bekledikleri oyunla karşılaştıklarını ifade ederek, "Aslında bu hafta Antalyaspor'dan beklediğimiz o analizler sonucu karşılaşılacağını düşündüğümüz oyunla karşılaştık. Üçüncü bölgeye atılan yüksek toplar, ikili mücadele ve ikinci toplarla sonuca gitme isteği Antalyaspor'un oyun planıydı. Bunlara da hazırlandık. İkinci toplarla alakalı planlarımızı da yaptık. Ancak Antalyasporlu oyuncuların daha erken reaksiyon göstermesi topa sahip olmalarını sağladı ve sonuca gitmelerine yardımcı oldu" dedi.

Oyunun oynanma süresinin düşük kaldığına dikkat çeken Serhat Sütlü, "Topun dışarıda olduğu süreler ve oyunun durduğu anlar nedeniyle ilk yarıyı iki dakikalık uzatma ile tamamladık. 1-0 yerine 2-0 soyunma odasına gitmek büyük farka neden oldu" şeklinde konuştu.

"ÜÇ TANE DÖNEN SONUCUMUZ VAR"