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        Haberler Dünya Ortadoğu Kassam Tugayları: Gazze'deki pusuda İsrail askerleri öldürüldü | Dış Haberler

        Kassam Tugayları: Gazze'deki pusuda İsrail askerleri öldürüldü

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kurdukları "karmaşık bir pusuda" İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 03:30 Güncelleme: 06.06.2025 - 03:30
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        Kassam Tugayları: Gazze'deki pusuda İsrail askerleri öldürüldü
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        Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, söz konusu pusunun 1 Haziran'da Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki el-Mebhuh mevkiine yakın bir bölgede gerçekleştirildiği belirtildi.

        Kassam savaşçılarının pusuda el yapımı patlayıcılar ve roketatarlar kullandığı ifade edilen açıklamada, İsrail askerleriyle hafif silahlarla çatışmaya girildiği bildirildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, İsrail ordusuna ait zırhlı personel taşıyıcının, "Yasin 105" roketi ve "Şuvaz" tipi patlayıcı ile imha edildiği vurgulanarak, taşıyıcının içindeki askerlerin ise öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

        Bölgeye destek amacıyla gelen bir İsrail birliğinin de hedef alındığı ve üzerlerine güçlü bir patlayıcının infilak ettirildiği aktarılan açıklamada, olayda bir "Hummer" askeri aracının vurulduğu, olayda ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

        İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 677 kişi hayatını kaybetti, 125 bin 530 kişi yaralandı.

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        #Hamas
        #israil
        #haberler
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