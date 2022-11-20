Katar vatandaşları elektrik, su, vergi, gaz gibi ücretlerden tamamen muaf yaşarlar. Ancak yabancı uyruklu kişiler ise bu konuda bir ayrıcalığa sahip değildir. Tüm kesintiler onlardan yapılır. Katar vatandaşlığı Katar'da yaşayanlar için oldukça büyük bir ayrıcalık olarak yer alır ancak Katar vatandaşları sadece soy bağı ile bağlı olmalıdır. Yabancıların Katar’lı ile evlenmesi sonucunda vatandaşlık kazanmaları mümkün olur. Dünyada birçok firma yatırım yapma fikrine sahiptir. Ancak bunun için öncelikle bir Katar’lı ortak bulmaları gerekir bu durum Katar kanunları uyarınca zorunlu kılınmış bir uygulamadır.