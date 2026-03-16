Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.913,95 %-1,37
        DOLAR 44,1895 %-0,01
        EURO 50,6266 %0,27
        GRAM ALTIN 7.083,30 %-0,74
        FAİZ 39,82 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 111,84 %-2,40
        BITCOIN 73.357,00 %2,25
        GBP/TRY 58,5709 %0,10
        EUR/USD 1,1449 %0,28
        BRENT 104,45 %1,22
        ÇEYREK ALTIN 11.581,21 %-0,74
        Haberler Ekonomi Emlak Katılımevim’i de çatısı altında bulunduran Pusula Holding’den Londra merkezli küresel adım - Emlak Haberleri

        Katılımevim’i de çatısı altında bulunduran Pusula Holding’den Londra merkezli küresel adım

        Katılımevim ve Birevim'in yanı sıra İktisat Katılım Bankası, Pusula Yatırım ve Pusula Portföy şirketlerini de çatısı altında toplayan Pusula Holding, Londra merkezli uluslararası yatırım bankacılığı ve kurumsal finansman şirketi kurmak için harekete geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2026 - 13:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pusula Holding'den Londra merkezli küresel adım

        Pusula Holding, Londra’da kuracağı yeni yapı ile hem grup şirketlerinin uluslararası açılımını hızlandırmayı hem de küresel yatırımcılarla Türkiye’nin finansal ve reel sektör fırsatları arasında güçlü bir sermaye hattı kurmayı hedefliyor.

        Pusula Holding CEO’su Sait Aytaç, Londra merkezli yapılanmanın grubun uzun vadeli büyüme vizyonunun stratejik bir ayağını oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

        “Londra girişimimizle, Pusula Holding'in yerel gücünü küresel finansın merkeziyle doğrudan bağlıyoruz. İktisat Katılım Bankası'nın faaliyete geçmesiyle tamamladığımız finansal halkamızı, şimdi uluslararası yatırım bankacılığı ile dünyaya açıyoruz. Amacımız yurtdışında sadece bir şirket kurmak değil; küresel sermayeyi Türkiye’deki reel sektör projelerimizle buluşturan, proje finansmanın ana oyuncularından biri olan uluslararası bir platform inşa etmek.”

        Londra’daki yatırım bankacılığı yapılanmasının; kurumsal finansman ve yatırım danışmanlığı, uluslararası yatırım işlemlerinin yapılandırılması ve aracılık faaliyetleri, sermaye buluşturma faaliyetleri, proje finansmanı, özel sermaye yatırımları, yatırım işlemlerinin yapılandırılması, sendikasyon kredileri ile portföy yönetimi ve yatırımcı platformlarıyla stratejik iş birliklerinin geliştirilmesi gibi başlıklarda faaliyet göstermesi öngörülüyor.

        Yeni şirketin ayrıca uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki finansal ve reel sektör yatırımlarıyla buluşturulmasında kritik rol üstlenmesi beklendiği ifade edildi.

        Pusula Holding’in Londra yapılanmasının, grubun finans ekosistemini uluslararası sahaya taşırken, Türkiye’nin yatırım ve finansman kapasitesinin küresel ölçekte daha görünür hale gelmesine de katkı sağlayacağı kaydedildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
