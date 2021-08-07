Kaya Ererez: Hülya Avşar'ı sinemaya ben getirdim sayılır

"Hülya Avşar'ı sinemaya ben getirdim sayılır" 0:00 / 0:00

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Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit'in "Film Gibi Hayatlar" programının bu haftaki konuğu, Yeşilçam'ın emekçilerinden Kaya Ererez oldu.

Yönetmen, yapımcı ve senarist Ererez, Yeşilçam döneminde bir aile ortamında çalıştıklarını söyledi. 76 yaşındaki yönetmen, "Yeşilçam döneminde öyle işler yapıyorduk ki şimdiye göre çok farklı, teknikten çok yoksun, her şeyi bireysel kuvvetlerimizle yaptığımız işlerdi... Set işçisinden, rejisörüne, oyuncusuna hepimiz taşın altına elimizi koyarak, hepimiz birbirine yardım ederek işi bugünlere getirdik. Aile olmuştuk. Film bittiği zaman üzüldüğümüz zamanlar oluyordu." dedi.

"ŞİMDİNİN TEKNİK İMKANLARI YOKTU"

Kaya Ererez, o dönemde teknik yetersizliğe rağmen çok başarılı filmler çekildiğini söyleyerek, "Şimdinin teknik imkanları yoktu. Tahta şaryoların altına sabun koyarlardı, su döküp öyle kaydırırlardı. Batı o gün bizim çalıştığımız kameraları çöpe atalı yirmi sene olmuş. Harika kameralar çıkmış ama bizde yok. Film de gelmiyordu." ifadelerini kullandı.

"O DÖNEM OYUNCUYLA AYNI ADIMLARI ATMAYI ÖĞRENMİŞTİM"

Elde kamerayla film çekmenin zorluklarından da bahseden Ererez, şu ifadeleri kullandı:

Şimdi al kamerayı, yürü sallanmıyor. Çünkü kamera ona göre ayarlı ve o dengede duruyor. Ama şimdi bile bizim kamerayı alıp hatta fotoğraf makinası olan kameralarla bile şöyle yürüyemiyorsun, sallanıyor... Ben o zaman oyuncuyla aynı adımları atmayı keşfettim. Oyuncu sağa atınca ben de sağa atıyordum, kamera yine hafif yatıyor. Ama oyuncu da hafif sağa olunca o sarsıntı belli olmuyor.

"HÜLYA AVŞAR'I SİNEMAYA BEN GETİRDİM SAYILIR"

Daha sonra "Hülya Avşar'ı sinemaya ben getirdim sayılır." diyen Kaya Ererez, Avşar ile nasıl çalışmaya başladığını şu sözlerle anlattı:

Yapımcı olarak bir film yapacaktım. Kadir Yurdatap'la da ortak filmlerimiz vardı. 'Arkadaş Film' diye bir şirket kurduk. Kadir, ünlü şarkıcı bir kadını oynatacaktı. İçime de pek sinmiyordu ama yalnız Osman Seden çekecekti filmi. Bir akşam bana 'Televizyonda bir kız gördüm, tacı da elinden alınmış. Kaya kız çok güzel.' dedi. Ben seyrettim ve ben de beğendim. Ofise çağırdık. Geldi, oturduk, konuştuk. Osman amcayla deneme filmlerini çektik. 'Osman amca' dedim bu oynayacak. Herkes 'Tamam' dedi. O Hülya Hanım'ın hemen hemen ilk filmi.

"İBRAHİM TATLISES ÇOK KABİLİYETLİ BİR ÇOCUKTU"

İbrahim Tatlıses ile de birçok projede birlikte çalıştığını söyleyen Ererez, "İbrahim çok kabiliyetli bir çocuk. Müthiş. 'Abi şöyle yapalım, böyle yapalım.' dedi. Dedim, 'Sen çekeceksin. Kamerada da ben yardım ederim, sana kamerayı da ben öğretirim...' öyle başladı. Mesela filmi o hale geldi ki, İbrahim bayağı iyi çekiyor, kendine klipler çekiyor... Ondan sonra yönetmen oldu. Bensiz de çok filmler çekti." diye konuştu.

'Unutabilsem', 'Günümüzün Karanlığı', 'Sensiz Olmaz', 'Ayrı Dünyalar', 'Belalım Benim' gibi birçok dizi yapan Kaya Ererez, "Çok dizi yaptım. Hiçbiri üçüncü, dördüncü olmadı. Hep reyting rekorları kırardı benim dizilerim." ifadelerini kullandı.