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Kayseri'de de Donk zamanı!

HABERTURK.COM

Galatasaray'da stoper yokluğunda yeniden eski mevkisine dönen Ryan Donk, Kayseri'de de ilk 11'de başlayacak. Cezalı Luyindama'nın yokluğunda forma giyecek olan Hollandalı futbolcunun yanında ise sarı kart cezası biten Marcao görev alacak

Galatasaray

Kariyerinde daha önce stoper olarak forma giyen ve Kasımpaşa’ya da bu bölge için transfer olup oynayan Ryan Donk, yeniden eski mevkisine uyum sağlamaya başladı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Kasımpaşa’da ön liberoya evrilen ve dikkat çeken performansıyla Galatasaray’a transfer olan Hollandalı oyuncu, 2 haftadır yokluktan savunma tandeminde yer alıyor.

Christian Luyindama’nın cezalı olması nedeniyle ligdeki Yeni Malatya maçında Marcao’yla, Fenerbahçe derbisinde ise Semih’le yan yana oynayan 33 yaşındaki futbolcu, Kayseri önünde de ilk 11 başlayacak. Cezalı devam eden Luyindama’nın yokluğunda sahaya stoper olarak çıkacak olan Donk’un savunmadaki partneri ise sarı kart cezasını tamamlayan Marcao olacak.

 

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