İtalya'nın unutulmaz kalecilerinden olan Francesco Toldo, bir organizasyon için geldiği Türkiye'de Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Arkadaşımız Erhan Kaan Adıgüzel'in sorularını içtenlikle yanıtlayan eski file bekçisi, bir dönem Fiorentina'da birlikte çalıştığı Fatih Terim ile Inter'den takım arkadaşı olan Emre Belözoğlu ile Okan Buruk için övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Toldo'nun sözleri:

- Fatih Terim’le Fiorentina’da 1 sezon geçirdin, İtalya Kupası’nı kazandınız ve o sezonun sonunda İnter’e transfer oldun. Terim hakkında düşüncelerin neler?

"2001 sezonu güzel geçmişti. Benim için de güzel bir anısı var. O sezon Fatih Terim olsun, takım olsun, çok iyiydik. Fatih hoca hücum futbolunu seven bir teknik adam. Bize de hep atak oynatıyordu. O dönemlerde bu, İtalya’da zor bir durumdu. Çünkü Serie A takımları öncelikle defansı düşünür. Fatih hoca risk alarak atak oynatıyordu ama o sezon biz iyi bir takım olmuştuk. Fatih Terim büyük bir hoca, kişiliği mükemmel bir insan… Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da büyük bir hoca… Kendisini yoğun olduğu için göremedim ama sizin aracılığınızla selamımı Fatih hocaya iletmek istiyorum."

"EMRE 1 SENE DAHA OYNAYABİLİR"

- İnter’de Emre Belözoğlu ve Okan Buruk’la birlikte oynadın. Şu anda Emre Başakşehir’le şampiyonluğa koşuyor. Okan ise teknik direktörlük kariyerinde iyi işler yapıyor. Kendileriyle hala konuşuyor musun? Onlar hakkında neler söylemek istersin?

"Emre ve Okan’la İnter’de oynamak keyifliydi. Onlarla güzel anılarım var. Biz eski oyuncular olarak birbirimizin kariyerlerini takip ederiz. Emre ve Okan takım içerisinde sevilen isimlerdi. Emre 38 yaşında ama bence 1 sene daha çok rahat futbol oynayabilir. Emre’yi nasıl bıraktıysam hala aynı… Başakşehir’le şampiyonluğa koşuyor. Başakşehir yeni bir kulüp ama demek ki iyi işler yapılıyor. Okan ise teknik adam olarak çok başarılı bir sezon geçiyor. Sadece şimdi değil, eski takımında da önemli işlere imza attı. Kendisini yakından takip ettim. Türkiye yeni nesil hocalar üretiyor ve Okan hoca da bunlardan bir tanesi… Genç, başarılı ve en önemlisi Avrupa’da oynadığı için o tecrübeye de sahip… İngilizce ve İtalyanca bilmesi de çok önemli. Emre ve Okan’la Türkiye’ye geldiğimde konuştuk, görüştük. Onlar benim kardeşim."

"HAKEMLER HEP ELEŞTİRİLİR"

- Önemli bir derbi oynandı. Galatasaray hakemden bir hayli şikayetçi... Maçı nasıl yorumlarsın?

"Kariyerim boyunca ben de önemli derbiler oynadım ve dünyanın her yerinde büyük maçların ardından hakemler tartışılır. Hatalar futbolun içinde olan şeyler… Sonuç olarak maç bitti. Tabii ki bazı durumlar Galatasaray’ı memnun etmemiş olabilir. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli… Sonuç olarak futbolun içinde olan hatalar bunlar… Hakemler tüm derbilerin ardından eleştirilir. Bundan sonra da eleştirilecektir."

"EMRE'NİN ŞAMPİYON OLMASINI İSTERİM AMA..."

- Türkiye Ligi’ni takip ediyor musun? Sence bu sene kim şampiyon olur?

"Türkiye Ligi’ni takip ediyorum. Sadece ben değil İtalya’daki birçok taraftar da Türkiye Ligi’ni bilir. Özellikle büyük kulüpler merak ediliyor. Özellikle Galatasaray’da Fatih Terim ve Başakşehir’de Emre olduğu için bu 2 takımı yakından takip ediyorum. Şampiyonluk şu an için çok ortada… Başakşehir’in bir avantajı var ama onlar da Galatasaray deplasmanına çıkacak. O yüzden net bir şey söylemek kolay değil. Emre’nin şampiyon olmasını tabii ki isterim ama diğer tarafta da eski hocam Fatih Terim var. Onun bir şampiyonluk daha yaşaması beni mutlu eder… Sonuç olarak hak eden şampiyon olsun."

- İtalya’yla burayı karşılaştırdığında neler söylersin?

"Türkiye’de ve İtalya’da taraftarlar ve futbolcular çok duygusal… Türkiye’de sert bir futbol anlayışı var. Bu yüzden de zor bir lig… İtalya’da ise defansif ama taktiksel bir futbol anlayışı var. Serie A, Avrupa’nın iyi liglerinden bir tanesi… Süper Lig ve Serie A arasında bir kalite farkı var."

"CENGİZ ÜNDER ŞU ANDA BİLE BİR YILDIZ"

- Şu an Roma forması giyen Cengiz Ünder, Türkiye’yi gururlandırıyor. Cengiz hakkında ne düşünüyorsun?

"Cengiz çok yetenekli, hızlı bir futbolcu… Türkiye’de geleceğin yıldızı deniyor ama bence şu anda bile o bir yıldız… Mutlaka daha da gelişecektir. İtalya Ligi’nde oynamak kolay değil ama Cengiz bunu çok iyi başarıyor. Onunla Türkiye halkının gurur duyması zaten gerekir."

- İtalya, futbol tarihinde çok başarılı oyuncular çıkardı ve çıkarmaya da devam ediyor. Türk futbolcular da son dönemlerde Avrupa’da önemli işler yapıyor. Türkiye’nin genç oyunculara yatırımı sence yeterli mi?

"İtalyan futbolu her sene altyapıdan daha çok oyuncu çıkarıyor. Türkiye’de çok yetenekli ve genç oyuncular olduğunu duyuyorum. Ancak Türkiye’de altyapıya daha çok yatırım yapılması lazım özellikle antrenör eğitimlerine önem verilmeli…"

"ŞENOL GÜNEŞ'İN MİLLİ TAKIM'A GELMESİ ÖNEMLİ"

- Tarihinde 4 kez Dünya Kupası kazanmış bir Milli Takım’da uzun süre forma giydin. Önümüzdeki 2020 Avrupa Şampiyonası için Türkiye ve İtalya özelinde yorumların nelerdir?

"İtalya’nın başarılı bir Milli Takım geçmişi var. Ancak son Dünya Kupası’na katılamadık. Bunun nedenleri analiz edildi. Önümüzdeki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na umarım katılabiliriz. Biz de zor bir dönem geçirdik. Ancak yeni bir yapılanmayla tekrar başarılı olacağımızı düşünüyorum. Türkiye Milli Takımı ise aslında iyi bir takım… Şenol Güneş’in takımın başına gelmesi önemli çünkü oyuncularla aynı dili konuşması, felsefeyi bilmesi ve Türk futbolcuların karakterini bilmesi gerekiyor. Bence bu herhangi bir Milli Takım için de çok önemli etkenler… O yüzden Milli Takımlar’da yerli hocaların çalışması gerekir. Önümüzdeki şampiyonaya ise katılacaklarını düşünüyorum."

- Türkiye’yi ve İstanbul'u nasıl buldun?

"Türkiye’de olmaktan son derece mutlu oldum. İstanbul’u gezdim ve mükemmel bir şehir olduğunu gördüm. Kültür olarak Türk insanlarını bizim İtalyan insanlarına da benzettim…"