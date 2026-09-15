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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İtalya Galatasaray Icardi'nin Lazio'ya transferi yattı!

        Icardi'nin Lazio'ya transferi yattı!

        Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşmayan Mauro Icardi'nin adı Lazio ile anılırken, İtalyan basını transferin gerçekleşmeyeceğini yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 19:02 Güncelleme:
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        Galatasaray'dan ayrılmasının ardından kulüp arayışlarını sürdüren Mauro Icardi için Lazio iddiası gündeme gelmişti.

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        İtalya basını, teknik direktör Gattuso'nun transferi veto ettiğini duyururken, Icardi'nin İtalya'ya dönme hayalinin de sona erdği vurgulandı.

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        Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Mauro Icardi'nin Lazio'ya transferi spekülasyondan ibaret kalacak ve 33 yaşındaki Arjantinli golcü, Lazio'ya imza atmayacak.

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        Gennaro Gattuso'nun Icardi'nin disiplini konusunda tereddüt yaşadığı ve bu nedenle transferi istemediği öne sürüldü.

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        Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 4 sezonda 134 maça çıkarken, 77 gol, 25 asistlik performans sergiledi.

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        #Mauro Icardi
        #lazio
        #gattuso
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