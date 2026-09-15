Icardi'nin Lazio'ya transferi yattı!
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşmayan Mauro Icardi'nin adı Lazio ile anılırken, İtalyan basını transferin gerçekleşmeyeceğini yazdı.
Giriş: 15 Eylül 2026 - 19:02 Güncelleme:
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Galatasaray'dan ayrılmasının ardından kulüp arayışlarını sürdüren Mauro Icardi için Lazio iddiası gündeme gelmişti.
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İtalya basını, teknik direktör Gattuso'nun transferi veto ettiğini duyururken, Icardi'nin İtalya'ya dönme hayalinin de sona erdği vurgulandı.
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Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Mauro Icardi'nin Lazio'ya transferi spekülasyondan ibaret kalacak ve 33 yaşındaki Arjantinli golcü, Lazio'ya imza atmayacak.