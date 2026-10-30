Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve herhangi bir kulüp ile anlaşmayan Arjantinli golcü Mauro Icardi, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"INTER'E DÖNMEK GÜZEL OLURDU"

La Repubblica'ya konuşan Icardi, Inter'e dönmek istediğini belirterek "Inter'e dönmek özel olurdu. Önemli yıllar yaşadım, o forma ve kaptanlık pazubandıyla kendimin bir parçasını inşa ettim. Sonu acı vericiydi ve bu hikâyeyi farklı bir şekilde tamamlayabilmeyi isterdim. Ancak bir dönüş, yalnızca karşılıklı bir inanç ve birlikte ulaşılacak bir hedef olması halinde anlamlı olurdu. Hâlâ verecek çok şeyim var: Bir yere dönersem bunu faydalı olmak ve kazanmak için yaparım." dedi.

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Inter döneminde yaşadığı problemlere ve kaptanlığının alınmasına değinen deneyimli golcü, o süreçte yaşadığı diz problemi hakkında önemli ifadeler kullandı.

"KAPTANLIK PAZUBANDINI KAYBETMEK BENİ ÇOK İNCİTTİ"

"Bazı anları, özellikle de son dönemi ele alış biçimimi değiştirirdim. Kaptanlık pazubandını kaybetmek beni çok incitti. Aynı dönemde dizimde bir sorun vardı, şiddetli ağrı nedeniyle her maça iğneyle çıkıyordum. Bu büyük sorunun sorgulanması, kabul etmesi zor bir şeydi. Bugün kendimi daha iyi ifade edebilir ve bazı durumlarla daha soğukkanlı bir şekilde başa çıkabilirdim. Bunu kabul etmek, Inter'e verdiklerimden hiçbir şey eksiltmiyor. Bu, olgunlaşmış olmak demek."

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"CEVABI SAHADA VERMEK İSTİYORUM"

Kamuoyunda özel hayatı ile gündeme gelen Arjantinli santrfor, cevabı sahadan vermek istediğini aktardı.

"Çoğu zaman bir futbolcudan önce bir figür olarak anlatıldım. Benimle çalışanlar nasıl antrenman yaptığımı, takım içindeki birlikteliği nasıl yaşadığımı, kazanmaya ne kadar önem verdiğimi bilir. Artık verecek hiçbir şeyim olmadığını düşünenlere cevabımı sahada vermek için sabırsızlanıyorum."

Kendisine yapılan teklifleri neden kabul etmediğini açıklayan Mauro Icardi, "Teklifler aldım ama tam anlamıyla inanmadığım bir projeyi kabul etmektense beklemeyi tercih ettim. "İtalya'da hem insan hem de futbolcu olarak büyüdüm. Beni heyecanlandıracak bir projeyle ve önemli bir şey inşa etme imkânıyla oraya dönmek isterim. Geçmişle bağ var ama geleceğe bakılıyor." ifadelerini kullandı.

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"İSTANBUL'DA GÖRDÜĞÜM SEVGİNİN YERİ ÖZEL OLACAK"

Galatasaray dönemine değinen Icardi, sarı-kırmızılı taraftarlar ile kurduğu bağa değindi.

"Galatasaray’a kazanmak ve kulübün içinde bulunduğu durumu değiştirmek için geldim. Takım arkadaşlarımla çok güzel şeyler başardık. Taraftarlarla aramızdaki bağ, gollerin ve sonuçların çok ötesinde. İstanbul’da gördüğüm sevginin hayatımda her zaman özel bir yeri olacak. Bir ailenin çocuğuna senin adını vermesi, seni kendi hikâyesinin bir parçası yapması demek. Bu beni çok duygulandırıyor ve büyük bir sorumluluk hissettiriyor. Galatasaray taraftarlarının, kulübü ne kadar önemsediğimi anladığını düşünüyorum."