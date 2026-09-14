Inter: 5 - Udinese: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter, evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Udinese'yi 5-3 mağlup etti. Carlos Augusto, Nicolo Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito ve Ange Bonny'nin golleriyle sezona 4'te 4 yaparak başlayan Inter, puanını 12'ye çıkardı. Udinese ise haftayı 4 puanla tamamladı.
Giriş: 14 Eylül 2026 - 23:45 Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter, Udinese'yi konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakayı kazanan 5-3'lük skorla Inter oldu.
2-0 geriye düşen Inter'e galibiyeti getiren golleri 26'da Carlos Augusto, 35'te Nicolo Barella, 57'de Marcus Thuram, 67'de Francesco Pio Esposito ve 79. dakikada Ange Bonny attı. Konuk ekibin gollerini ise 9'da James Abankwah, 16'da Jurgen Ekkelenkamp ve 90+1. dakikada Idrissa Gueye kaydetti.
Bu sonucun ardından 4'te 4 yapan Inter, haftayı 12 puanla kapattı. Udinese ise 4 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, Roma'ya konuk olacak. Udinese, Cagliari'yi ağırlayacak.
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