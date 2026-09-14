Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Inter: 5 - Udinese: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Inter: 5 - Udinese: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter, evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Udinese'yi 5-3 mağlup etti. Carlos Augusto, Nicolo Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito ve Ange Bonny'nin golleriyle sezona 4'te 4 yaparak başlayan Inter, puanını 12'ye çıkardı. Udinese ise haftayı 4 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 23:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Inter, 2-0'dan dönerek 4'te 4 yaptı!

        İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter, Udinese'yi konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakayı kazanan 5-3'lük skorla Inter oldu.

        2-0 geriye düşen Inter'e galibiyeti getiren golleri 26'da Carlos Augusto, 35'te Nicolo Barella, 57'de Marcus Thuram, 67'de Francesco Pio Esposito ve 79. dakikada Ange Bonny attı. Konuk ekibin gollerini ise 9'da James Abankwah, 16'da Jurgen Ekkelenkamp ve 90+1. dakikada Idrissa Gueye kaydetti.

        Bu sonucun ardından 4'te 4 yapan Inter, haftayı 12 puanla kapattı. Udinese ise 4 puanda kaldı.

        İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, Roma'ya konuk olacak. Udinese, Cagliari'yi ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Inter
        #Udinese
        #İtalya Serie A
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        Kurtlar Vadisi senaristleri ifade verdi
        Kurtlar Vadisi senaristleri ifade verdi
        Fenerbahçe'ye Gaziantep FK engeli!
        Fenerbahçe'ye Gaziantep FK engeli!
        Çocukları korumaya yönelik genelge
        Çocukları korumaya yönelik genelge
        İsmail Kartal'dan puan farkı ve hakem yorumu!
        İsmail Kartal'dan puan farkı ve hakem yorumu!
        Fenerbahçe'den 5 maçta 8 puan kaybı!
        Fenerbahçe'den 5 maçta 8 puan kaybı!
        "Vanlı Kara Haydar"ın eşi tutuklandı
        "Vanlı Kara Haydar"ın eşi tutuklandı
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması
        11 aylık Büşra bebek nerede?
        11 aylık Büşra bebek nerede?
        "Eğitimde fırsat eşitliği için seferber olduk"
        "Eğitimde fırsat eşitliği için seferber olduk"
        Yargıtay'tan içtihat
        Yargıtay'tan içtihat
        Birleşik Krallık dağılıyor mu?
        Birleşik Krallık dağılıyor mu?
        Şarkıcı Gökçe evlendi
        Şarkıcı Gökçe evlendi
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Bebeğiyle ilk kez görüntülendi
        Bebeğiyle ilk kez görüntülendi
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        Kusursuzluğun modası geçti!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik