Bologna, Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı!
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Domenico Tedesco'nun Bologna macerası kısa sürdü... Serie A ekibi, başarısız sonuçlar üzerine İtalyan teknik adamla yollarını ayırdığını açıkladı.
Giriş: 16 Eylül 2026 - 11:27 Güncelleme:
Domenico Tedesco, Bologna'da da tutunamadı... Sezon başında İtalyan ekibinin başına getirilen teknik direktör Tedesco, hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından görevden alındı.
Bologna, Tedesco ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Bologna, Tedesco yönetiminde çıktığı 4 lig maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran 41 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli takımda 45 maçta 2.0 puan ortalaması yakalamıştı.
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