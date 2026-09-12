Lazio: 2 - Milan: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Milan, deplasmanda Lazio'yla 2-2 berabere kaldı. 65 ve 67. dakikalarda Diego Morreira'nın attığı gollerle 2-0'dan 2-2'lik eşitliği yakalayan Milan, kalan sürede golü bulamayınca sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla beraber Milan haftayı 8, Lazio ise 10 puanla tamamladı.
Giriş: 12 Eylül 2026 - 20:58 Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Milan, Lazio ile deplasmanda karşılaştı. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle bitti.
Ev sahibini 2-0 öne geçiren golleri 10'da Matteo Cancellieri ve 39. dakikada Tijanni Noslin atarken, Milan'a 1 puanı getiren golleri ise 65 ile 67. dakikalarda Diego Morreira kaydetti.
Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Milan, haftayı 8 puanla kapattı. Lazio ise puanını 10'a çıkardı.
Serie A'nın bir sonraki haftasında Lazio, Venezia'ya konuk olacak. Milan, Lecce'yi ağırlayacak.
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