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Son depremler listesi her gün AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından an bean paylaşılmaya devam ediyor. Son dakika yaşanan depremler sebebiyle, "Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?" Soruları sıklıkla araştırılıyor. Son olarak Kayseri'de yaşanan deprem son depremler listesini gündeme getirdi. İşte 22 Ağustos 2023 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi...