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        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de keçe fabrikasında büyük yangını | Son dakika haberleri

        Kayseri'de keçe fabrikasında büyük yangını

        Kayseri'de bir keçe fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin tüm fabrikayı sardığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 09:19 Güncelleme: 17.09.2024 - 09:38
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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        Alevlerin tüm fabrikayı sardığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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        Ekipler alevlerin bitişikteki fabrikalara sıçramaması için yoğun mücadele veriyor.

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        #kayseri
        #fabrika yangını
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