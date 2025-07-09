Araçların tespiti için çalıştıklarına dikkati çeken Kaçmaz, şöyle devam etti: "Adeta bir dedektif gibi çalışıyoruz. Bazen gece boyu veya günlerce çalıştığımız oluyor. Bir olayın üzerine ilmek ilmek gidiyoruz. Arabasını saklayanlar olabiliyor. Böyle olunca saklamış olduğu arabayı da buluyoruz. Vatandaşın desteği çok önemli. Onların desteği olmadan çoğu şeyi bulamazsınız. Onların bize vermiş olduğu ipuçlarını takip ederek kamera kayıtlarını tek tek izleyip bulduğumuz araçlar var. Dedektif gibi çalışarak tek tek kameraları takip ediyoruz. Vatandaşlarla görüşüp ihbarları değerlendirerek ihlal yapan sürücünün gittiği istikameti öğrendikten sonra aracı bulmaya çalışıyoruz. Bu şekilde araçları buluyoruz. Bize, 'Beni nasıl tespit ettiniz' diyenler var."