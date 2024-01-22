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        Kayserispor: 0 - İstanbulspor: 1 MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, Kayserispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 22:02 Güncelleme: 22.01.2024 - 22:11
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        İstanbulspor 90+5'te kazandı
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        Mondihome Kayserispor, İstanbulspor'u RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda ağırladı.

        İstanbulspor rakibini Ali Yaşar'ın 90+5'te attığı golle Kayserispor'u 1-0 yendi.

        Bu sonucun ardından üst üste 6. maçını da kaybeden Mondihome Kayserispor 29 puanda kaldı.

        Ligde zor günler geçiren istanbulspor 7 haftalık galibiyet özlemini Kayseri deplasmanında bitirdi ve puanını 10'a yükseltti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        15. dakikada İstanbulspor atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ali Yaşar'ın sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        23. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Loshaj'ın pasında savunmadan seken topu kapan Ndao'nun kaleciyi de geçtikten sonra yaptığı vuruşta, Arif Kocaman kaleye giden meşin yuvarlağı yatarak direk dibinden çevirdi.

        28. dakikada sağ taraftan Ali Karimi'nin çizgiye inerek yaptığı ortada, Ramazan Civelek'in topun gelişine yaptığı vuruşta kaleye yönelen topu Mehmet Yeşil kafayla uzaklaştırdı.

        Maçın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.

        76. dakikada Muammer Sarıkaya'nın derinlemesine pasında savunmanın arkasına koşu yapan Ethemi karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kalesini tek eden Bilal Bayazıt topu çelmeyi başardı.

        77. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Muammer Sarıkaya'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Loshaj'nın şutunu kaleci Bilal Bayazıt kurtardı. Dönen topu takip eden Muammer Sarıkaya'nın şutunda yine kaleci Bilal Bayazıt topu uzaklaştırmayı başardı.

        90+5. dakikada İstanbulspor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde savunmada topu Kolovetsios kafayla uzaklaştırdı. Ceza yayı üzerine yönelen topu iyi takip eden Ali Yaşar'ın topu gelişine yaptığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ın sağından ağlara gitti: 0-1

        İstanbulspor, son dakikada bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.

        Kayserispor: 0 - İstanbulspor: 1

        Stat: RHG EnerTürk Enerji

        Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Volkan Ahmet Narinç

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Carole, Attamah, Arif Kocaman (Dk. 72 Kolovetsios) Hasan Ali Kaldırım (Dk. 83 Ahmet malatyalı), Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi (Dk. 62 Ackah), Mehmet Eray Özbek (Dk. 46 Talha Sarıarslan), Ramazan Civelek (Dk. 72 Hayrullah Erkip), Cardoso, Morte

        İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj (Dk. 81 Jackson), Muammer Sarıkaya, Ndao (Dk. 71 Emir Kaan Gültekin) , Sambissa (Dk. 71 Mendy), Ethemi (Dk 87 Rroca)

        Gol: Dk. 90+5 Ali Yaşar (İstanbulspor)

        Sarı kartlar: Dk 74 Muammer Sarıkaya, Dk. 80 Simon Deli, Dk. 87Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor) Dk. 80 Kolovetsios, Dk 87 Attmah)(Mondihome Kayserispor)

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