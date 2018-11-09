Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasını yenilgisiz atlattıktan sonraki 8 haftada sadece 4 puan toplayabilen ve ekonomik açıdan da sıkıntı bir süreçten geçen Kayserispor'a Boydak Holding'ten yardım geldi. Galatasaray'la karşılaşacak Kayserispor'a 500 bin TL'lik yardım yapıldı.

İHA'nın haberine göre Kayserispor’un sponsorlarından olan Boydak Holding, sarı kırmızılı takıma 500.000 TL ekstradan ekonomik destek verdi. Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparken sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Amacım az veya çok hepimiz, gücümüz kadar takımımıza destek olmalıyız' mesajıydı. Galatasaray maçı öncesi @boydakkurumsal ‘dan 500 bin lira. İşçinin parasına göz dikti diyenler, çalışanlar para vermez bunu bildiği için bedava reklam yaptı diyenler, siz ne vereceksiniz?” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Alpaslan Baki Ertekin yaptığı paylaşımda "Şimdi Erol Bedir başkanla konuştum, inşallah yarın diğer söz veren şirketler de sözlerini tutarlarsa cumartesi saat 11’de -Galatasaray maçı öncesi- olağanüstü genel kurulda göreve devam kararı verecek. Sezon ortası yönetim değişmez, değişmemeli. Lütfen herkes sözünü tutsun" ifadelerini paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ