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Kayserispor - Beşiktaş yazar yorumları

Spor yazarları, Beşiktaş'ın deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

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  • Kayserispor - Beşiktaş yazar yorumları

    "ARADAKİ FARK TECRÜBE"

    ERMAN TOROĞLU: 90 dakika boyunca Kayserispor çok fazla etkili olamadı. Beşiktaş oldu mu? O da olamadı. Aradaki fark neydi? Tecrübe, büyük-küçük takım farkı. 2. yarı maç biraz hareketlenir gibi oldu ama yine de verimsizdi. Ama Beşiktaşlılar için sonuç keyif vericiydi. [SABAH]
  • Kayserispor - Beşiktaş yazar yorumları

    "BEŞİKTAŞ PES ETMEYECEK"

    ATTİLA GÖKÇE: Hakça söyleyelim: Beşiktaş parlak ve coşkulu bir sezon geçirmiyor. Puan cetveline baktığınızda Kartal’ı zirvede göremiyorsunuz… Dahası aradaki fark da, yaşanan aksilikler de yoruyor kulübü… Ghezzal’ın sakatlığı bitsin diye gün sayarken, Weghorst’un takımdan ayrılıp ManU yollarına düşmesi beklenen bir şey değildi. Neyse ki o kaybın yerine bildik bir oyuncuyla, Vincent Aboubakar’la çözüm üretmeleri sarsıntıları ve olası kayıpları önledi. Ama her şeye rağmen enerjisi tükenmiyordu... Tepkisiz, sinmiş ya da motivasyonsuz bir takım da değildi Beşiktaş. Kupada kaybetseler de ligde inat ve ısrarla koşmaya çalışıyorlardı. İşte o koşu takdir edilmesi gereken bir hoşluk ve güzellik yarattı. Şenol Güneş’in ekibi, puan mücadelesinde üst üste dördüncü maçını da kazanarak iddiasını korumayı başardı. Pes etmeyeceğini gösterdi. [MİLLİYET]
  • Kayserispor - Beşiktaş yazar yorumları

    "BÜYÜK TAKIM DAVRANIŞI"

    UĞUR MELEKE: Son 1 ayda Konya-Kayseri deplasmanları ve İstanbul’daki Adana Demir maçından galip çıkılmasının ortak bir nedeni var: Beşiktaş hücumda kalabalıklaşabiliyor artık. İsmael dönemindeki Weghorst yalnızlığı yok. Salih’in golünü getiren ortada ceza alanında Tayfur-Muleka ikilisi var mesela. Masuaku hücumcu gibi. Gedson özgürleşti. Beşiktaş’ın daha fazla büyük takım davranışı gösterdiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. [HÜRRİYET]
  • Kayserispor - Beşiktaş yazar yorumları

    "ARADAKİ FARK TECRÜBE"

    ERMAN TOROĞLU: 90 dakika boyunca Kayserispor çok fazla etkili olamadı. Beşiktaş oldu mu? O da olamadı. Aradaki fark neydi? Tecrübe, büyük-küçük takım farkı. 2. yarı maç biraz hareketlenir gibi oldu ama yine de verimsizdi. Ama Beşiktaşlılar için sonuç keyif vericiydi. [SABAH]

     
  • Kayserispor - Beşiktaş yazar yorumları

    "HİÇ POZİSYON VERMEDİLER"

    AHMET ÇAKAR: Beşiktaş, maça golle başladı. Redmond'un mükemmel golü böyle maçlar için çok önemli. Redmond olsun, Masuaku olsun belki de Türkiye'deki en iyi oyunlarını oynadılar. Devre biterken de Salih ikinci golü atınca takımını rahatlattı. Beşiktaş'ın rakibine neredeyse hiç gol pozisyonu vermediği bir maç izledik. Siyahbeyazlıların en önemli sorunlarından biri de buydu zaten. Beşiktaş artık Aboubakar ile zirve yarışına devam edecek. [SABAH]
  • Kayserispor - Beşiktaş yazar yorumları

    "BEŞİKTAŞ TAM GAZ"

    TURGAY DEMİR: Kayserispor karşısında çok koşan bir Beşiktaş vardı. Şenol hocanın antrenman sistemi devreye girmiş görünüyor. Galibiyet serisiyle artan özgüvenle birlikte fizik kondisyon da yukarı ivmelenmiş durumda. Aboubakar dün Beşiktaş'taki üçüncü döneminde şanlı formayı ilk kez giydi. Ne yaptı derseniz, Redmond böyle oynarken, yanlarına bir de Ghezzal katılınca çok şey yapacak derim. [FOTOMAÇ]
  • Kayserispor - Beşiktaş yazar yorumları

    "MÜCADELE VE İNANÇ"

    ALİ GÜLTİKEN: Bu galibiyetler takımın bütünleşmesi ve inancını artırması açısından da çok önemli. Başarılı olmak için yalnızca santrforlar değil diğer oyuncuların da mutlaka skora katkı yapması gerekiyor. Bunu Redmond ve Salih'in ayağından gelen gollerle görmüş olduk. Aboubakar'ın takıma katılmış olması ve kulübede takıma ilave katkı sağlayabilme düşüncesi de güzel bir enerji yarattı. Kupada Beşiktaş yara almış olsa da ligde daha toparlanmış ve bulunduğu durumun farkında olan güçlü bir oyunu ortaya koydu. Kayseri'de mücadele ve inancın sahaya yansımasını çok net gördük. [SABAH]
  • Kayserispor - Beşiktaş yazar yorumları

    "BEŞİKTAŞ'IN AYAK SESLERİ"

    SİNAN VARDAR: Siyah-Beyazlı takımda dün görevini yapmayan oyuncu yoktu. Takım olarak kazandı Beşiktaş... Aboubakar'ın transferiyle kadayıf geldi. Ghezzal'ın da iyileşmesi bu; ekmekli kadayıf olacak. Şunu iddia ediyorum; daha lig bitmedi ve sezonun final bölümünde müthiş bir Beşiktaş izleyeceğiz. [FOTOMAÇ]
  • Kayserispor - Beşiktaş yazar yorumları

    "KALİTE MAÇI KAZANDIRDI"

    OKTAY DERELİOĞLU: Beşiktaş bu maça çok hızlı bir başlangıç yaptı. İlk yarıda çok etkili oynadılar. Redmond'a Gedson da iyi eşlik etti. Beşiktaş maçta pozisyonları bulan taraf oldu. Maçın gidişatında, 'Ben varım. Maçı alırım' diyordu Beşiktaş. Salih Uçan'ın attığı gol maçı kopardı. İkinci yarıda orta sahayı kalabalık tuttu Beşiktaş ve Kayseri'nin gelmesini bekledi. Üçüncü golü aradılar ama sonra skoru korumaya çalıştılar. İlk yarıda Kayserispor takımı da pozisyonlar buldu. Beşiktaş bir deplasman oyunu oynadı. Cenk Tosun ve Muleka, Kayserispor maçında beklentilerin altında kaldı diyebilirim. [TAKVİM]
  • Kayserispor - Beşiktaş yazar yorumları

    "BU ÜÇ PUAN BAŞARIDIR"

    BİLAL MEŞE: Oyunun genelinde Beşiktaş’ın skora yakışır bir oyun sergilediğini söylemek çok zor. Gelin görün ki, son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Kayserispor karşısında, o kötü zemine karşın üç puanı iki golle almak da büyük başarıdır bence. Neticede Kartal, zorlu bir virajı daha üç puanla geçerken, üç fire verdi; Rosier, Redmond ve Saiss Alanya maçında yoklar! Yerleri dolar mı, dolar. Çünkü alternatif az da olsa var! [MİLLİYET]
  • Kayserispor - Beşiktaş yazar yorumları

    "ÖNEMLİYDİ"

    REHA KAPSAL: Gedson sahanın en iyisiydi. Takım halinde yüksek konsantrasyon, iyi mücadelede ve maçı kazanma arzuları en üst seviyedeydi. Böyle bir rakip ve zemine karşı böyle oynamak gerekiyordu. Öne geçtiği maçta siyahbeyazlılar kağıt üzerinden çok zor görünen bir deplasmanda 4'te 4 yaptı. Zirve yarışına ortak olmak istiyorlarsa bu serilerini kredisiz gittikleri bu sezonda 9-10 maça çekmeleri gerekir. Oyunu erteleyip skoru almaları moral motivasyon ve özgüvenleri açısından siyahbeyazlılar için çok önemliydi. [FOTOMAÇ]
  • Kayserispor - Beşiktaş yazar yorumları

    "6 DAKİKADA 3 PUAN"

    GÜLENGÜL ALTINSAY: 3 puan yaklaşık 6 dakikalık baskıyla geliyor ama Beşiktaş’ın oynadığı oyun skorun karşılığı değil. Gerçi tarla gibi zeminde bundan iyisi de olamaz gibi. [CUMHURİYET]

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