Kayserispor - Beşiktaş yazar yorumları

"BEŞİKTAŞ PES ETMEYECEK"

ATTİLA GÖKÇE: Hakça söyleyelim: Beşiktaş parlak ve coşkulu bir sezon geçirmiyor. Puan cetveline baktığınızda Kartal’ı zirvede göremiyorsunuz… Dahası aradaki fark da, yaşanan aksilikler de yoruyor kulübü… Ghezzal’ın sakatlığı bitsin diye gün sayarken, Weghorst’un takımdan ayrılıp ManU yollarına düşmesi beklenen bir şey değildi. Neyse ki o kaybın yerine bildik bir oyuncuyla, Vincent Aboubakar’la çözüm üretmeleri sarsıntıları ve olası kayıpları önledi. Ama her şeye rağmen enerjisi tükenmiyordu... Tepkisiz, sinmiş ya da motivasyonsuz bir takım da değildi Beşiktaş. Kupada kaybetseler de ligde inat ve ısrarla koşmaya çalışıyorlardı. İşte o koşu takdir edilmesi gereken bir hoşluk ve güzellik yarattı. Şenol Güneş’in ekibi, puan mücadelesinde üst üste dördüncü maçını da kazanarak iddiasını korumayı başardı. Pes etmeyeceğini gösterdi. [MİLLİYET]