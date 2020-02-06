Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Arıkan'ın sağ diz kapağı yağ yastıkçığında sıkışma sendromu tespit edildiği belirtildi.
Özel bir hastanede ameliyat olan Arıkan'ın, 4 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği aktarıldı.
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