Kayserispor'dan teknik direktör açıklaması!

Kayserispor yönetim kurulu üyesi Süleyman Akın, Teknik Direktör Jakirovic ile 1 yıl daha sözleşmelerinin bulunmasına rağmen Boşnak hocanın kariyeri için İngiltere'yi tercih etmesinden ötürü yol ayrımına girdiklerini ifade etti.

Akın, "Sergej hocanın tercihine saygımız var. Biz de lig yarışımızı önümüzdeki sezonda da sürdürmek için yeni hoca arayışımız var. Birçok alternatif arasından tercihimizi tamamlamak üzereyiz. Bir kaç gün içerisinde resmi açıklamayı yaparız" dedi.