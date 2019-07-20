Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde bazı yayın organları ve sosyal medyada ilgimiz olmayan transfer haberleri çıkmakta. Bilgimiz dışında yapılan Jackson Martinez'in gelmesi, kalecimiz Silviu Lung'un gitmesi gibi asılsız haberler taraftarlarımızın da enerjisini harcamaktadır. Biz ne yaptığını bilen, planlı çalışan, bizim dışımızda gelişebilecek olaylara karşı da tedbiri elden bırakmayan, her gelişmeyi de en kısa sürede büyük taraftarıyla şeffaf bir şekilde paylaşan bir yönetimiz. Dolayısıyla asılsız haberlere itibar edilmemesi, hele hele başarılı kalecimiz Lung'un gönderilmesi söylentisine inanılmaması dileğimizdir. Her türlü sıkıntıya rağmen şahsım ve yönetici arkadaşlarımın gayretleriyle çok güçlü bir takım oluşturmaya çalışmaktayız. Taraftarlarımızdan beklentimiz, satışa çıkan kombinelerimizi rekor sayıda alarak Kayserispor'umuza destek olmalarıdır."