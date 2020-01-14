Kayserispor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekipte Robert Prosinecki, Kayserispor'un başındaki ilk resmi maçına çıkıyor. Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkıyor. Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi.
SAAT: 20.30
HAKEM: Bahattin Şimşek
STAT: Kayseri Kadir Has
YAYIN: ATV
KAYSERİSPOR: Lung, Lung, Aksel, Miguel Lopes, Rienstra, Yasir, Mensah, Djedje, Mert, Emre Demir, Hasan Hüseyin, Kravets
YEDEKLER: İsmail, Emirhan, Pedro Henrique, Ömer, Furkan Polat, Anthony Uzodimma
TEKNİKDİREKTÖR: Robert Prosinecki
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Zanka, Jailson, Deniz, Tolga, Tolgay, Dirar, Alper, Ferdi, Mevlüt
YEDEKLER: Altay, Ozan, Mehmet, Kruse, Serdar, Gustavo, Rodrigues, Murat, Rami, Muriç
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı.
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