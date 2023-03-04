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Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 24. hafta maçında Kayserispor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde tek hedef zorlu mücadeleden galip ayrılarak lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirmek... Teknik direktör Jorge Jesus, Kayserispor maçında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i...

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  • Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.
  • Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

    "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından 23. hafta erteleme maçında sahasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen ve lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı koruyan sarı-lacivertliler, Yukatel Kayserispor engelini aşarak yoluna devam etmek istiyor.
  • Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

    Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla ikinci sırada giriyor. İki takım arasında, ligin ilk yarısı 5. haftadaki karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
  • Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

    8 İSİM CEZA SINIRINDA

    Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao, sarı kart görmeleri durumunda Corendon Alanyaspor deplasmanında mücadele edemeyecek.
  • Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

    KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

    Kayserispor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
  • Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

    BATSHUAYI YOK

    Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Joao Pedro kadroya dahil edilirken, Luan Peres, Mert Hakan, Nazım Sangare, Michy Batshuayi ve Gustavo Henrique Kayseri'ye götürülmedi.
  • Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

    İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

    ALTAY
  • Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

    FERDİ
  • Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

    SAMET
  • Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

    SZALAI
  • Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

    OOSTERWOLDE
  • Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

    ARAO
  • Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

    CRESPO
  • Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

    İRFAN CAN
  • Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

    ROSSI
  • Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

    VALENCIA
  • Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

    KING

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