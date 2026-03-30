Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 30.03.2026 - 10:34
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kaza, Kavak ilçesinde 21 Mart’ta meydana geldi. Trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kürşat Fırat Ay (29), Samsun Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ay, hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelere rağmen kazadan 8 gün sonra hayatını kaybetti. Kürşat Fırat Ay’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Genç sürücünün yarın Vezirköprü ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
