KDV zammı ne zaman uygulanacak? KDV'si artan ürünler KDV zammı gündemdeki yerini koruyor. Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Açıklamaya göre; mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV dilimi yüzde 10'a, yüzde 18'lik KDV dilimi ise yüzde 20'ye çıkarıldı. Bu kapsamda gözler "KDV zammı ne zaman yürürlüğe girecek?" sorusuna çevrildi. İşte, KDV'si artan ürünler ile KDV zammının ne zaman artacağına ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 10.07.2023 - 09:15 Güncelleme: 10.07.2023 - 09:15 facebook

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; KDV oranlarında artış yaşandı. Kararla birlikte pek çok ürün zamdan büyük oranla etkilenmiş oldu. Bu bağlamda vatandaşlar "KDV zammı ne zaman uygulanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, konuya ilişkin güncel son bilgiler...

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2023 TEMMUZ KDV NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ? Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 20'ye çıkarıldı. Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a yükseltildi. ÖTV'Yİ DE KAPSIYOR Otomobillerden KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi. Böylece yüzde 80 ÖTV'li otomobillerde ki vergi yüzde 112'den yüzde 116'ya çıktı.