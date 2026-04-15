Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz açıklaması!

        Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın olası transferinden kulübün yüzde 20 payı bulunduğunu hatırlatarak, "Satış gerçekleşirse ciddi bir gelir elde ederiz. 30-40 milyon avro bandında bir transfer olursa yaklaşık 8 milyon avro payımız olur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 15:20 Güncelleme:
        Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu, TSYD Ankara Şubesi'ni ziyaret etti.

        Milli futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Samet Akaydın'ın performansıyla gurur duyduklarını ifade eden Tahiroğlu, "İkisini de en son Romanya maçında izledik. Keçiörengücü altyapısından yetişen oyuncuların bu seviyeye gelmesi bizim için gurur verici. Bu işin manevi boyutu." diye konuştu.

        Barış Alper Yılmaz’ın transfer ihtimaliyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Tahiroğlu, kulübün oyuncudan yüzde 20 payı olduğunu vurgulayarak, "Barış Alper Yılmaz satılırsa ciddi bir gelir elde ederiz. 30-40 milyon avro bandında bir transfer olursa yaklaşık 8 milyon avro payımız olur ancak Galatasaray'dan bize bu yönde bir dönüş olmadı, böyle bir niyetleri yok gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Geçmişte oyuncunun transfer sürecinde menajerler aracılığıyla bazı görüşmeler yapıldığını belirten Tahiroğlu, "Arabistan'a transfer ihtimali gündeme geldiğinde menajerler bize rakamlar sundu ancak biz ‘hakkımız neyse onu alırız’ dedik. Şu an için kulübümüzün zorladığı bir durum yok. Nasipse olur." değerlendirmesinde bulundu.

        Barış Alper Yılmaz ile son dönemde görüşmediklerini de aktaran Tahiroğlu, "Daha önce Ankara'ya geldiğinde kulübümüze uğrardı ancak son bir yıldır bir iletişimimiz olmadı." dedi.

        Genç futbolcu Miraç Şimşek'in transfer sürecine de değinen Tahiroğlu, oyuncunun sezon başında profesyonel sözleşme imzalamamış olmasının Keçiörengücü için fırsat oluşturduğunu belirterek "Oyuncuyu menajeri aracılığıyla ikna edip kadromuza kattık. Daha sonra Ankaragücü’nün talebi üzerine kiralık olarak gönderdik." ifadelerini kullandı.

        İki kulüp arasında yetiştirme bedeline ilişkin anlaşma sağlandığını dile getiren Tahiroğlu, "Normalde 5-7 milyon lira seviyesinde olabilecek bir bedel yerine yaklaşık 1 milyonluk bir rakam üzerinde mutabık kaldık. Ancak süreçte menajer değişikliği sonrası bazı sorunlar yaşandı." dedi.

        Oyuncunun ayrılmak istemesi halinde süreci zorlaştırmayacaklarını belirten Tahiroğlu, “Hem bizim hem de MKE Ankaragücü'nün haklarını koruyacak şekilde hareket ederiz. Gerekirse Ankaragücü'nün daha fazla kazanç elde etmesini sağlayacak bir çözüm üretiriz." diye konuştu.

        "SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTEMİYORLAR İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

        Süper Lig hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tahiroğlu, "Süper Lig'e çıkmak istemediğimiz yönündeki eleştiri ve iddialar doğru değil. Elbette hedefimiz Süper Lig ancak önemli olan sürdürülebilir başarı. Plansız şekilde çıkıp borç yükü altına girmek kulübü yok edebilir. Bu takımı üçüncü ligden aldık, adım adım ilerledik. Hedefimiz Süper Lig ve kalıcı bir yapı oluşturmak." diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 14 Nisan 2026 (Nükleer Mi Küresel Risk, Hürmüz Mü?)

        İran Boğazı, ABD Limanları kapattı. İran deniz ablukasını aşabilir mi? Hürmüz kozu İran'dan alınabilir mi? Hürmüz tümüyle By-pass edilebilir mi? Petrolü Kızıldeniz'e taşımak çözüm mü? İran Kızıldeniz geçişini kesebilir mi? Husilere karşı koalisyon kurulur mu? Nükleer mi küresel risk, Hürmüz mü? HT 3...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        K.Maraş'ta okulda silah sesleri!
        K.Maraş'ta okulda silah sesleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!