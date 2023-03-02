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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Kemal isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

KEMAL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kemal ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Kemal adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Kemal isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

KEMAL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Kemal ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik. Eder, tutar.

KEMAL ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Kemal ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Kemal adını koymak caizdir.

KEMAL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Kemal ismini kullanan 160.505 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Kemal ismini kullanan 29.521 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Kemal ismini kullanan 11.368 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Kemal ismini kullanan 9.740 kişi bulunmaktadır.

KEMAL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Kemal olanlar çok yardımseverdir, bu özelliği sayesinde; yaşlı, çocuk ve hastalarla iyi bir ilişki kurabilir. Uyumun bozulduğu durumlarda sorumluluk alarak işlerin normal, dengeli hale gelmesini sağlar. Başkalarını rahat ettirmek için çaba sarf eder, ancak bu bazen kendisini ve ailesini ihmal etmesi gibi bir soruna yol açabilir.

Pozitif tarafları: Yardım sever, arkadaş canlısı, dürüst, iyi eş / ebeveyn.

Negatif tarafları: Başkaları için kendini ve ailesini ihmal etme, sömürülmeye açık olma.

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