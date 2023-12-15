Kenan Doğulu: Onların hepsi yalan
Kuruçeşme'de objektiflere yansıyan Kenan Doğulu, son zamanlarda çok konuşulan uçuk sahne fiyatları hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı, "Onların hepsi yalan" demekle yetindi
Giriş: 15.12.2023 - 08:45 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:12
1
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kenan Doğulu, Kuruçeşme'deydi. Ünlü şarkıcı, bir mekandan çıkarken görüntülendi.
2
Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Doğulu, "Çocukluk arkadaşımın doğum günü vardı, onu kutladık" ifadelerini kullandı.
3
Ayrıca yeni yılda Kıbrıs'ta sahne alacağını belirten Kenan Doğulu'ya son zamanlarda çok konuşulan uçuk sahne fiyatları da soruldu.