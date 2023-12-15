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        Haberler Magazin Kenan Doğulu: Onların hepsi yalan - Magazin haberleri

        Kenan Doğulu: Onların hepsi yalan

        Kuruçeşme'de objektiflere yansıyan Kenan Doğulu, son zamanlarda çok konuşulan uçuk sahne fiyatları hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı, "Onların hepsi yalan" demekle yetindi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 08:45 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:12
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kenan Doğulu, Kuruçeşme'deydi. Ünlü şarkıcı, bir mekandan çıkarken görüntülendi.

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        Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Doğulu, "Çocukluk arkadaşımın doğum günü vardı, onu kutladık" ifadelerini kullandı.

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        Ayrıca yeni yılda Kıbrıs'ta sahne alacağını belirten Kenan Doğulu'ya son zamanlarda çok konuşulan uçuk sahne fiyatları da soruldu.

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        "ONLARIN HEPSİ YALAN"

        49 yaşındaki Doğulu, "Onların hepsi yalan" demekle yetinerek otomobiline bindi.

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        Öte yandan ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun, yılbaşı gecesi vereceği konserden 10 milyon TL kazanacağı ileri sürülmüştü.

        Fotoğraflar: HT Magazin, AA

        #Kenan Doğulu
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