Kenan Karaman attı, Schalke 04 turladı
Almanya Kupası 1'inci turunda Schalke 04, deplasmanda Aalen'i 2-0 mağlup ederek tur atladı. Schalke'nin ilk golünü milli futbolcu Kenan Karaman kaydetti.
Almanya Kupası 1’inci turunda Centus Arena’da Aalen, Schalke 04’ü konuk etti. Schalke 04 karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak tur biletini kaptı.
Schalke 04’ün müsabakadaki gollerini 31’inci dakikada Kenan Karaman ile 68’inci dakikada Tobias Mohr attı. 30 yaşındaki milli futbolcu Kenan Karaman, mücadelede 90 dakika süre aldı.
Öte yandan Schalke'de Mehmet Can Aydın da karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.