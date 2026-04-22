Kentler büyüdükçe konut ihtiyaçları değişiyor, artık metrekareler küçülüyor fakat değer artıyor

Değişen dünya ile birlikte konut ihtiyaçları ve tercihleri de yeniden şekilleniyor. Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde dairelerin metrekareleri küçülürken, bu alanların ekonomik değeri artış gösteriyor. Yüksek mimar Emrullah Yedikardeş’e göre bu dönüşüm yalnızca fiziksel bir küçülme değil, aynı zamanda yaşam biçimlerinin yeniden tanımlanması anlamına geliyor.

Emrullah Yedikardeş (Yüksek mimar)

“MEKÂN ARTIK SADECE YAŞANAN BİR YER DEĞİL”

“Mekân artık sadece içinde yaşadığımız bir yer değil; aynı zamanda çalıştığımız, ürettiğimiz ve değer oluşturduğumuz bir alan.”

Günümüzde şehir yaşamının hızlanmasıyla birlikte iş ve özel hayat arasındaki sınırlar giderek belirsizleşiyor. Bu durum, konutların yalnızca barınma ihtiyacını karşılayan alanlar olmaktan çıkıp çok amaçlı kullanıma uygun şekilde tasarlanmasını zorunlu kılıyor.

“KOMPAKT DAİRELER ÇOK AMAÇLI MEKÂNLARA DÖNÜŞTÜ”

“Artık bu daireler yalnızca konut değil; günün belirli saatlerinde ofise dönüşebilen çok amaçlı mekânlar.”

Artan ofis kiraları ve hibrit çalışma modelleri, küçük metrekareli daireleri daha cazip hale getiriyor. Özellikle 1+1 ve 2+1 konut tipleri, hem yaşam hem de çalışma alanı olarak kullanılabilmesi sayesinde öne çıkıyor.

“BU DÖNÜŞÜM SADECE METREKARE KÜÇÜLMESİ DEĞİL”

“Aslında yaşanan dönüşüm, zaman ile mekân arasındaki ilişkinin yeniden kurulması.”

Uzmanlara göre bu değişimi yalnızca alan daralması olarak okumak yetersiz kalıyor. Dünya genelinde birçok şehirde esnek kullanım odaklı tasarım anlayışı yaygınlaşırken, Türkiye’de de benzer bir eğilim gözlemleniyor.

“KÜÇÜK DAİRELERİN PAYI ARTIYOR”

“1+1 ve 2+1 daire oranının belirgin biçimde arttığı görülüyor.”

Yapı ruhsatı ve satış verileri, küçük metrekareli konutların hem üretimde hem de satışta daha fazla yer aldığını ortaya koyuyor. Ortalama daire büyüklükleri düşerken, özellikle genç profesyoneller ve yatırımcılar kompakt konutlara yöneliyor.

“KOMPAKT KONUTLAR DAHA HIZLI SATILIYOR”

“Küçük metrekareli dairelerin satış hızının daha yüksek olduğu görülüyor.”

Daha düşük maliyetle erişilebilir olması, kompakt daireleri cazip kılıyor. Aynı zamanda kira getirisi açısından da avantaj sunan bu konutlar, yatırımcıların odağında yer alıyor.

“ESNEKLİK DEĞERİN ANA UNSURU HALİNE GELDİ”

“Gün içinde işlev değiştirebilen kompakt daireler artık istisna değil, gereklilik.”

Dijitalleşme ve uzaktan çalışma kültürü, mekânların esnekliğini ön plana çıkarıyor. Sabah ofis, akşam yaşam alanı olarak kullanılabilen daireler yeni standart haline geliyor.

“DOĞRU TASARIMLA DEĞER YOĞUNLAŞIYOR”

“Doğru tasarım, sınırlı görünen alanı çok katmanlı bir deneyime dönüştürebilir.”

Kompakt yaşam alanlarında gün ışığı, depolama çözümleri, akustik ve alan organizasyonu gibi detaylar büyük önem taşıyor. Ortak alanların doğru planlanması da yaşam kalitesini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Sonuç olarak, küçülen metrekareler geçici bir trend değil; şehir ekonomisinin, değişen iş yapış biçimlerinin ve yeni yaşam alışkanlıklarının bir yansıması olarak kalıcı bir dönüşüme işaret ediyor.