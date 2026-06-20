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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım Kerem Aktürkoğlu: Bu takımı ayağa kaldıracak olanlar da bizleriz!

        Kerem Aktürkoğlu: Bu takımı ayağa kaldıracak olanlar da bizleriz!

        2026 Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybeden A Milli Futbol Takımı'da Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 10:54 Güncelleme:
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        "Bu takımı ayağa kaldıracak olanlar da bizleriz"

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nda oyunculardan Kerem Aktürkoğlu, çok üzgün olduklarını söyledi.

        San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aktürkoğlu üzgün olduklarını vurgulayarak sözlerine başladı.

        Hem kendilerinin hem de Türk milletinin çok büyük hayalleri ve hedefleri olduğunun altını çizen Kerem Aktürkoğlu, "O hedefler doğrultusunda buralara geldik. Emek verdik, buraya gelirken de çok emek verdik. Burada da turnuva öncesi hazırlık kampında çok çalıştık ama istediğimiz sonuçları alamadık. Denedik, fazlasıyla denedik. İki maçta çektiğimiz şutlar çok fazla. Bir tanesini kaleye atamadık. Sorumluluk bizde. Bizim gibi kaliteli bir takımın oynayacağı iyi futbolla istediği sonucu alması lazımdı. Bunu başaramadık. Diyecek bir şey yok, üzgünüz." ifadelerini kullandı.

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        Milli takımı 24 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıdıklarını ve bunda hem futbolcuların hem de teknik direktör Vincenzo Montella'nın emeğinin çok olduğunu dile getiren Kerem Aktürkoğlu, "Beklentiler fazla olunca hem bizler açısından hem de ülkemiz açısından duygular da yoğun oluyor. Çok büyük bir beklenti olduğunun farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır. Yapacak bir şey yok, biz de böyle olsun istemezdik. Bizim gibi kaliteli futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğiniz şeyler olmuyor. Sonuçtan bağımsız, yaptığımız mücadeleden dolayı arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Pes etmedik, sonuna kadar mücadele ettik. Bazen hayatta istediğiniz şeyler olmaz. Buradaki ekibin ilk Dünya Kupası'ydı. Tabii ki onun da tecrübesizliği vardı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Şampiyonası'nda daha güzel başarıları ülkemize armağan ederiz." açıklamasında bulundu.

        "İSTER İSTEMEZ HAYAL KIRIKLIĞI OLUYOR"

        Takım olarak kalitelerinin iyi bir noktada olduğunu belirten Kerem Aktürkoğlu, bugüne kadar elde edilen başarıların da önemli olduğunun altını çizdi.

        Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadıklarını hatırlatan Kerem, "Bunları yaşadıktan sonra böyle bir sonuç olunca ister istemez hayal kırıklığı oluyor. Seviyeyi abarttığımıza katılmıyorum. Herkesin fikri farklıdır ama bizim gibi kaliteli takıma bu sonuç yakışmıyor. Daha iyisini yapabilirdik. Gruptan çıkıp daha farklı bir senaryo da konuşabilirdik. Ama işler iyi gitmediği için söylenecek bir şey yok. Böyle sonuç istemezdik. Bundan önceki süreçlerde başarılı bir grafiğimiz vardı ama turnuva anlamında büyük bir hayal kırıklığı var. Umarım bundan sonra hep yükseliş olur. Şimdi Uluslar A Ligi var. Bizi yoğun bir fikstür bekliyor. Bu hayal kırıklığını hem bizler hem de milletimiz atlatmalı. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Bundan sonra da başarı kazanacak yine millet olarak bizleriz. Bunu tek başımıza yapamayız. Herkes büyük beklenti içindeydi. Bundan sonrasında gerekeni yapacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

        Dünya Kupası'nın farklı olduğunu da sözlerine ekleyen Kerem Aktürkoğlu, "Sürprizlere açık bir turnuva. Katar'da da böyle olmuştu. Favoriler elenebiliyor. Biz de bu grubun favorilerindendik. İstenileni veremediğimiz için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Sorumluluğu üzerimize aldığımız gibi bu takımı ayağa kaldıracak olanlar da bizleriz. İnşallah başarırız." ifadelerini kullandı.

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