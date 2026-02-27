Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe tarihine geçti!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 playoff turu rövanşına Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yenmesine rağmen ilk maçı 3-0 kaybettiği için turnuvaya veda etti.

Sarı-lacivertlilerin futbolu ve mücadelesi alkış alırken, Kerem Aktürkoğlu da attığı 2 golle adından söz ettirdi. 22'de ve 47'de (pen.) fileleri havalandırarak Fenerbahçe'nin galibiyetinde başrol oynayan milli futbolcu sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti.