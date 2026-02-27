Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe tarihine geçti!
Nottingham Forest karşısında kaydettiği 2 golle galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Avrupa kupalarında 6 gole ulaşarak Fenerbahçe tarihine geçti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 playoff turu rövanşına Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yenmesine rağmen ilk maçı 3-0 kaybettiği için turnuvaya veda etti.
Sarı-lacivertlilerin futbolu ve mücadelesi alkış alırken, Kerem Aktürkoğlu da attığı 2 golle adından söz ettirdi. 22'de ve 47'de (pen.) fileleri havalandırarak Fenerbahçe'nin galibiyetinde başrol oynayan milli futbolcu sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti.
İRFAN CAN KAHVECİ VE TUNCAY ŞANLI'YI YAKALADI
28 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Avrupa'da 6 gole ulaşarak, Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan üç Türk futbolcudan biri oldu.
İrfan Can Kahveci 2023-2024 sezonunda, Tuncay Şanlı ise 2006-2007 sezonunda aynı sayıda gol kaydetmişti.
