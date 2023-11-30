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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Aktürkoğlu, golünü Filistin'deki çocuklara armağan etti - Galatasaray Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu, golünü Filistin'deki çocuklara armağan etti

        Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester United ekibiyle 3-3 berabere kaldıkları maçta attığı golü, Filistin'deki çocuklara armağan etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 01:00 Güncelleme: 30.11.2023 - 01:00
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        Golü Filistin'deki çocuklara armağan...
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        Milli futbolcu, karşılaşmanın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bu attığım golü, umut ve barış dolu bir geleceğe sahip olmayı hak eden Filistin'deki tüm çocuklara armağan ediyorum. Onların cesareti ve direnci, sahada bana ilham veriyor. Her zaman kalbimizdesiniz. Sizleri unutmadık ve unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Kerem Aktürkoğlu, daha önce de Filistin için destek mesajı paylaşmıştı.

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