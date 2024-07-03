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        Haberler Spor Transfer Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip! - Futbol Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!

        Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların yıldızına Rusya'dan talip çıktığı belirtildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 22:40 Güncelleme: 03.07.2024 - 22:52
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        Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın futbolcularına talipler gelmeye devam ediyor.

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        Rus basınında yer alan haberlere göre; Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

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        Haberde, Moskova temsilcisinin ilgisine rağmen Kerem'in Rusya'ya gitmeyi düşünmediği belirtildi.

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        Spartak Moskova'da yeni teknik direktör Dejan Stankovic'in çok istediği milli oyuncu, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği aktarıldı.

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        25 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan sezonda Galatasaray'da 54 müsabakada forma şansı buldu.

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        Kerem Aktürkoğlu bu mücadelelerde 15 gol atarken 9 da asist yaptı.

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        Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt)

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