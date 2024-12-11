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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Demirbay: Galatasaray'da çok mutluyum - Futbol Haberleri

        Kerem Demirbay: Galatasaray'da çok mutluyum

        Galatasaraylı oyuncu Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olduğunu vurgularken, Malmö maçıyla ilgili de kazanmaya geldiklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 23:12 Güncelleme: 11.12.2024 - 23:12
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        "Galatasaray'da çok mutluyum"
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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılı oyunculardan Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu.

        Demirbay, “Buraya öncelikle maçı kazanmaya geldik. Güçlü takıma karşı oynayacağız. Takıma saygı duyuyoruz, önemsiyoruz. Dediğim gibi buraya maçı kazanmaya geldik ki ilk 8’e girelim. Bunu başarmak istiyoruz. İhtimalimiz yüksek, iyi hazırlandık ve mücadele edeceğiz” dedi.

        "GALATASARAY'DA MUTLUYUM"

        Maçlarda 11'de fazla forma şansı bulamamasıyla ilgili bir soru üzerine Kerem Demirbay, “Ben profesyonel futbolcuyum. Okan hocam da profesyonel futbolcuydu. Biz futbolcular her zaman oynamak isteriz bu kesin. Mutlu muyum bu zamandan hayır ama ben Galatasaray’da mutluyum. Birkaç şeyler yazılıyor onu da bir keseyim. Ben burada çok mutluyum. Galatasaray’da oynamak gurur verici bir şey. En büyük lobi biziz. Futbol bugün böyle, yarın değişebilir. Geçen senenin önemli oyuncularından biriyim, hala öyleyim. Bunu ben kendim biliyorum. Ağırlığım var takım içinde ben bir abiyim. Motivasyon eksikliğim kesinlikle yok. Tam tersi bir futbolcu oynamadığı zaman daha çok çalışması gerek. Onu yapıyorum. Mutlu muyum oynamadığım için kesinlikle hayır. Biz profesyoneliz. Hocamın kararlarına saygı duymam gerekir ki saygı duyuyorum. Kendisini seviyorum, biliyor. Yarın başlarsam mutsuz da olmam. Ben yoluma bakarım, ben profesyonelim. Burada da mutluyum. Burada durmak istiyorum onun için" diye konuştu.

        "BARIŞ BENİM KARDEŞİM, KARDEŞİME KİMSE KOLAY KOLAY DOKUNAMAZ"

        Sivasspor maçında Barış Alper'in sakatlandığı pozisyonla ilgili de konuşan Demirbay, "Ben o pozisyonda Barış’ı gördüm, yanına gittim. O zaman da hakemin kötü niyetini hissettim. Sonuçta 20 yaşında bir futbolcu değilim. Ondan dolayı biraz gergin geçti aramız hakemle. Sarı kart yedim. Barış’ın ayağını tuttum ve Yener hocamızı çağırdım. Profesyonel davrandım. Barış benim kardeşim, kardeşime kimse kolay kolay dokunamaz. Ben yanındayken zarar veremez. Ondan dolayı mecbur kaldım. Televizyonda belki farklı görünüyor böyle şeyler ama hiçbir zaman kardeşlerimin yanından ayrılmam” ifadelerini kullandı.

        "HAZIRIM, OYNAMAK İSTİYORUM"

        Kerem Demirbay, her futbolcunun 90 dakika oynadığı zaman fit olduğunu vurgulayarak, "Ben yüzde 100 fitim, hazırım. Antrenmanlar da öyle hafif geçmiyor. Herhalde girdiğimde onu düşünüyorum. Girdiğimde enerji veriyorum takıma, mücadele ediyorum. Ben bir futbolcuyum her zaman oynadım. Şimdi oynamamam zor bir durum benim için kesinlikle. Ben yüzde 100’ümü vermeye bakarım. Hocamız karar veriyor, hepimiz saygı duyuyoruz. Gençlere örnek olmak istiyorum. Onun için negatif olmam, pozitif olurum. Hazırım, oynamak istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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