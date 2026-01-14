Habertürk
        Kerem Demirbay, Kasımpaşa yolunda!

        Eyüpspor'dan ayrılan Kerem Demirbay, Kasımpaşa ile prensip anlaşmasına vardı.

        Giriş: 14.01.2026 - 14:06 Güncelleme: 14.01.2026 - 15:50
        Kerem Demirbay, Kasımpaşa yolunda!
        Eyüpspor'dan ayrılan hazırlanan Kerem Demirbay'ın yeni adresi belli oluyor.

        Tecrübeli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile prensip anlaşmasına vardı.

        EYÜPSPOR AYRILIĞI AÇIKLADI

        Kerem Demirbay'ın takımdan ayrıldığını açıklayan Eyüpspor, "Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Kerem Demirbay’a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

        KASIMPAŞA TRANSFERDE HIZ KAZANDI

        Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci ve Kamil Ahmet Çörekçi'yi de kadrosuna katmıştı.

        SEZON KARNESİ

        Bu sezon 16 maçta forma giyen Kerem Demirbay, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

