"ÇOK EMEK VERDİK"

Yeni çıkan klibinin çekimi için Amerika’ya gittiğini belirten Durmaz, şu ifadeleri kullandı:

Benim bu çalışmamın arkasında büyük prodüksiyon şirketleri, ünlü yapımcılar yok. Tamamen kendi şirketimden çıkarttım. Kendi başıma bu şarkıyı bir noktaya getirdim. Klibimi çekmek için Los Angeles’a gitme kararı aldım.

Klibin yönetmeni, yapımcısı ve editörü Ecem Lawton ile kafa kafaya verdik. Üzerinde çok çalıştık, çok emek verdik ve severek izlediğiniz bu klip medyana geldi. Ünlü isimlerle çalışmış dansçılar klibimde bana eşlik etti.