Keziban İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Keziban isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

KEZİBAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Keziban ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Keziban adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Keziban isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

KEZİBAN İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Keziban ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Ev hanımı, hamarat kadın. (Farsça “ked-bânû” isminden Türkçe’ye geçmiştir.) Yalanlayan, yalancı. (Arapça)

KEZİBAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Keziban ismi Kur'an-ı Kerim'de ( Rahman Suresi 13, 16, 18. ayetler) yer almaktadır; ancak Keziban ismini koymak caizdir.

KEZİBAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Keziban ismini kullanan 79.741 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Keziban ismini kullanan 9.556 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Keziban ismini kullanan 4.458 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Keziban ismini kullanan 3.885 kişi bulunmaktadır.

KEZİBAN ADININ ÖZELLİKLERİ

Keziban adındaki insanlar çekici, sevimli ve güvenilir kişilerdir. Hayatlarında öncelikli amacı, manevi anlamda kendisini güvende hissedebileceği ortamı sağlamak ve ruhsal doyuma ulaşmaktır. Başkalarının ihtiyaçlarına karşı hassas olurlar, tolerans tanır ve kin tutamadıkları için bağışlayıcı olurlar. Hayal gücü yüksek ve yaratıcılıkta sınırları yoktur. Yaşamında sanat ve doğa aşkı çok büyük yer kaplar.