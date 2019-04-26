Derlenen bilgilere göre, karayollarının bakım ve onarım sürdürülen kesimlerindeki bütün gelişmeler en üst teknolojik donanımla takip ediliyor.
KGM, "Ulaşan Türkiye" ülküsüyle yenilikleri yakından takip ederek, her yeni teknolojiyi yollara, köprülere, viyadüklere uyarlayarak, ulaştırma alanında teknolojik hizmet veriyor.
Karayollarındaki iş süreçlerini elektronik ortamda takip eden KGM, merkez ve taşra birimlerinin verimliliğinin artırılması, kaynakların verimli yönetilmesi ve diğer kurumlarla sorunsuz bilgi alışverişi yapılabilmesi için "Kurumsal Bilgi Otomasyon" sistemlerini ilgili birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncelliyor.
"Coğrafi Tabanlı Proje Takip Sistemi" ile yol, köprü, viyadük, tünel gibi sanat yapılarının projelerinin başlangıcından bitimine kadar olan süreçte, fiziksel ve parasal gerçekleşmelerinin görsel olarak sayısal haritalar üzerinden izlenmesi, sorgulanabilmesi sağlanarak, sistemin, işletimi ve yaygın kullanımının sağlanması için çalışılıyor.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK PROJESİ
KGM'nin Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi (GTBYS) Projesiyle karayollarının sorumluluğundaki yol ağında bulunan envanter bilgilerin kurumun ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede hızlı, güvenilir, etkin, doğruluk oranı yüksek ve dinamik bir şekilde toplanıp sunulması amaçlanıyor. GTBYS, bu alanda Avrupa'nın en büyük projesi olma özelliği taşıyor.
Yolların önem sırasına göre bakım önceliğine karar verilmesi sağlanarak, yol bakımı için ayrılan bütçenin en verimli şekilde kullanılması, en iyi altyapı hizmetinin sunulması ve yol kaplamasıyla sanat yapılarının uzun ömürlü olmasını sağlamak için karar destek aracı oluşturmak amacıyla kurulan "Bakım Yönetim Sistemi"nin yaygın kullanılması için çalışmalar yapılıyor.
"Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi" ile tablet bilgisayarlarla araziden yol ekseni ve envanter güncelleme çalışmaları yapılarak sayısal harita altlığının yeni olması sağlanıyor.
KGM'nin araçlarının ve bitümlü malzeme taşıyan araçların otoyollar, devlet yolları, il yolları, belediye ilçe yollarını gösteren sayısal haritalar üzerinden izlenerek sahada çalışan ekiplerin ve bitüm takibinin kontrol altın alınmasını sağlayan "Araç Takip Sistemi"nin işletimi çalışmaları yapılıyor. Ayrıca bu sistemle, kar mücadelesi yapan araçların izlenmesi de sağlanıyor.
Özel Yük Taşıma İzin Belgesi ve araç nakli için Özel İzin Belgesi başvuruları KGM'nin internet sitesinden yapılarak, gerekli işlemlerin sonunda izin belgesi oluşturuluyor. Buradan günde 300'den fazla izin belgesi başvurusu alınıyor.
Coğrafi altlık ve yol veri tabanıyla entegreli çalışan uygulamayla araç tonajı, yüksekliği ve genişliğine göre yükün geçebileceği en uygun güzergah tespit ediliyor.
Öte yandan "Yerli Navigasyon Projesi" ile yerli kaynaklarla özgün navigasyon uygulamasının geliştirilmesi hedefleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.