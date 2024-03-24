KİM MİLYONER OLMAK İSTER BERK GÖKTAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Berk Göktaş, sadece 19 yaşında olmasına rağmen ülke genelinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) gösterdiği olağanüstü başarıyla dikkatleri üzerine çekti. YKS'de elde ettiği 71. sıra ile dikkatleri üzerine çeken Göktaş, sadece akademik başarısıyla değil, aynı zamanda fizik ve uzay alanlarına olan ilgisiyle de büyük bir beğeni topladı. Berk Göktaş, yarışmada ilerleyebildiği noktaya kadar ilerlemek ve yarışmadan kazanacağı ödülle yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyor.