Berk Göktaş kimdir? İşte Kim Milyoner Olmak İster 5 milyon TL değerindeki sorunun cevabı
ATV ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru ilk kez açıldı. Genç yarışmacı Berk Göktaş, yarışmada gösterdiği başarılı performansla son soruya kadar gelerek 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırdı. Yaşanan bu gelişmeler, "Berk Göktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, nerede okuyor?" sorularını beraberinde getirdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster 5 milyon TL değerindeki sorunun cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Berk Göktaş isimli yarışmacı, yarışmada gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya doğru cevap veren yarışmacı 5 milyon TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı. Peki, "Berk Göktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, nerede okuyor?" İşte Kim Milyoner Olmak İster 5 milyon TL değerindeki soru...
1 MİLYONLUK SORUYU YANITLADI
Yarışmanın son bölümünde Berk Göktaş 1 milyonluk soruyu doğru yanıtladı.
Soru: "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?" Şıklar ise;, 'A- Mustafa Kemal Paşa, Antep', 'B- Kâzım Karaberkir Paşa, Erzurum', 'C- Miralay İsmet, Malatya' ve 'D- Fevzi Paşa, Kozan' şeklindeydi.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 5 MİLYONLUK SORU VE CEVABI
Bakara suresinde "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?
A: Mercimek
B: Soğan
C: Nohut
D: Sarımsak
Doğru Cevap: C Nohut
Berk Göktaş son soruya doğru cevap vererek 5 milyon TL değerinde büyük ödülün sahibi oldu.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER BERK GÖKTAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Berk Göktaş, sadece 19 yaşında olmasına rağmen ülke genelinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) gösterdiği olağanüstü başarıyla dikkatleri üzerine çekti. YKS'de elde ettiği 71. sıra ile dikkatleri üzerine çeken Göktaş, sadece akademik başarısıyla değil, aynı zamanda fizik ve uzay alanlarına olan ilgisiyle de büyük bir beğeni topladı. Berk Göktaş, yarışmada ilerleyebildiği noktaya kadar ilerlemek ve yarışmadan kazanacağı ödülle yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyor.