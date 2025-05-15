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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Kimler bayram ikramiyesi alacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Mayısta dilekçe veren emeklilere bayram ikramiyesi

        Emekliler Kurban Bayramında 4 bin lira ikramiye alacaklar. Şubat, mart ve nisan aylarında emeklilik dilekçesi verenler de ilk defa Kurban Bayramı'nda ikramiye almaya başlayacaklar. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenleri yazdı

        Giriş: 15.05.2025 - 07:19 Güncelleme: 15.05.2025 - 07:19
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        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
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        Emeklilere bayram ikramiyesi verilmesine 2018 yılında başlandı. Bin lira olarak başlayan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL, 2023 yılında 2 bin TL oldu. Geçen yıl 3 bin liraya çıkartılan bayram ikramiyesi bu yıl mart ayında da 4 bin liraya yükseltildi. Emekliler Ramazan Bayramında olduğu gibi Kurban Bayramında da 4 bin lira ikramiye alacaklar.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Kanuna göre bayram ikramiyesi, bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı almakta olanlara ödeniyor. Bu yıl ocak ve şubat ayında emeklilik dilekçesi verenler ilk ikramiyelerini 30 Mart’ta başlayan Ramazan Bayramında aldılar. Emeklilik dilekçesini 1 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında verenler ise ilk ikramiyelerini Kurban Bayramında alacaklar. Dilekçesini mayıs ayında veren ve henüz emekli aylığı bağlanmamış olanların ikramiyesi ilk aylıkları ile birlikte hesaplarına yatırılacak.

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        İlk defa mart, nisan, mayıs ve haziran ayında dul ve yetim aylığı bağlananlar da Kurban Bayramında ilk ikramiyelerini alacaklar.

        İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?

        Emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri konusunda gelenek oluştu. Son yıllarda genellikle ödemeler bayramdan önceki son hafta yapılıyor.

        Bu sene Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlayacak. İkramiyelerin ise 2-5 Haziran tarihlerinde yapılması bekleniyor.

        DUL VE YETİMLERE PAYLARI ORANINDA İKRAMİYE

        Bayram ikramiyeleri dosya bazında ödeniyor. Ölen bir kişiden dolayı dul ve yetim aylığı bağlanmış olan kişilere tek dosya üzerinden ödeme yapılıyor. Dört bin liralık bayram ikramiyesi ölüm aylığı alanlara paylaştırılacak.

        Ölen kişiden dolayı ölüm aylığı bağlanan dul ile yetim çocuklarına hisseleri oranında ödeme yapılıyor. Sigortalı bir işte çalışan veya kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almakta olanlar ile çocuklarına da ölüm aylığı bağlanmış olan dul eşlere yüzde 50 oranında aylık bağlanıyor. Bu kişilere Kurban Bayramında 2 bin lira ikramiye ödenecek.

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        Herhangi bir işte çalışmayan, kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almayan ve çocuklarına yetim aylığı bağlanmamış dul eşlere ise yüzde 75 oranında dul aylığı bağlanıyor. Bu kişilere Kurban Bayramında 3 bin lira ikramiye ödenecek.

        Tek başına yetim aylığı alan kız çocuklarına yüzde 50 oranında, kardeşleriyle birlikte yetim aylığı alanlara ise yüzde 25 oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Ölüm aylığındaki payı yüzde 50 olan çocuklara 2 bin lira, yüzde 25 olanlara ise bin lira ikramiye verilecek.

        İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla çalışma gücünde en az yüzde 10 oranında kayıp olanlara sürekli iş göremezlik geliri bağlanıyor. Bu kişilerin emekli ikramiyesi ise çalışma gücündeki kayıp oranına göre belirleniyor. Örneğin çalışma gücü kaybı yüzde 10 olanlara 400 lira, yüzde 40 olanlara 1.600 lira ikramiye ödeniyor.

        Türkiye’de ve yabancı ülkelerde çalışması olanlara, Türkiye mevzuatına tabi geçen prim ödeme gün sayılarının iki ülkedeki toplam prim ödeme gün sayısına oranına bakılarak kısmi emekli aylığı bağlanıyor. Bu durumdaki kişilere de söz konusu oran üzerinden emekli ikramiyesi ödeniyor.

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        TEK DOSYADAN İKRAMİYE ÖDENİR

        Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan birden fazla aylık veya gelir alanlar bulunuyor. Bunlara, en yüksek ödemeye imkân veren tek dosya üzerinden ikramiye ödeniyor. Örneğin hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de dul aylığı alan bir kişi, en yüksek ödemeye imkân veren kendi emekliliği olduğu için bu dosya üzerinden 4 bin lira ikramiye alacak.

        Bir kadın aynı anda dul aylığı ve yetim alıyorsa, sadece dul aylığına ait dosya üzerinden ikramiye alabilir.

        Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri de almakta olan kişiler ise sadece emekliliğinden dolayı 4 bin lira ikramiye alacaklar.

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        #bayram ikramiyesi
        #kurban bayramı
        #dul ve yetim aylığı
        #emekli aylığı
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