Mayıs ayı kira artış oranı ev, işyeri sahibi ve kiracıların gündeminde yer almaya başladı. Normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranınında yüzde 25 sınırlamasının devam ediyor. Bu nedenden dolayı kira zammı sadece işyerlerini kapsıyor. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte, kira artış oranı hesaplama hakkında bilgiler...