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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: 2024 Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu, işyeri kira zammı yüzde kaç? - Merak Edilenler Haberleri

        Mayıs ayı kira artış oranı açıklandı: 2024 Mayıs ayı kira zammı ne kadar oldu?

        Mayıs ayı kira artış oranı merak konusu oldu. TÜİK tarafından bugün son dakika açıklanan enflasyon verilerinin ardından Mayıs ayı kira artış oranı da netlik kazandı. Bu kapsamda gözler "Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu ve nasıl hesaplanır?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 Mayıs ayı kira artış oranı hesaplaması hakkında ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 09:14 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:43
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        1

        Mayıs ayı kira artış oranı ev, işyeri sahibi ve kiracıların gündeminde yer almaya başladı. Normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranınında yüzde 25 sınırlamasının devam ediyor. Bu nedenden dolayı kira zammı sadece işyerlerini kapsıyor. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte, kira artış oranı hesaplama hakkında bilgiler...

        2

        MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

        TÜİK'in nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.

        On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 59.64 oldu.

        Mart ayında yüzde 57.50 olan oran, şubatta 55.91, ocakta ise 54.72 idi.

        3

        KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRI DEVAM EDİYOR!

        TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu sene de uygulanmaya devam ediyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek.

        4

        İŞYERLERİNDE KİRA SINIRLAMASI YOK

        İşyerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Geçtiğimiz Nisan ayında kira artış oranı yüzde 57,50 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi nisan ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 57,50 olarak uyguladı.

        5

        MAYIS AYI YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Konut kiraları için mevcut kiraya yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplama şu şekilde gerçekleşecek;

        - Mevcut kira tutarı ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölün.

        - Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

        6

        KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

        Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

        Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2024

        Girdiğiniz Artış Oranı: %25

        Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL

        Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL

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